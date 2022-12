Ouganda: L'histoire de Paolino, le cuisinier des religieuses à Kanawat

Kanawat — "Paulino était le cuisinier de notre communauté depuis dix ans. C'était un homme bon, et il avait aussi quelques responsabilités au niveau du village." Sœur Laura Gemignani, missionnaire combonienne, raconte l'événement qui a rempli son cœur et ses pensées ces derniers jours.

De sa voix calme, la douleur qu'elle raconte n'évoque pas le désespoir, mais un sentiment de paix. Et son récit permet d'entrevoir les fils de férocité et de dévouement, de superstition pauvre et de gratitude qui tissent l'expérience quotidienne dans laquelle elle et ses sœurs témoignent de l'amour du Christ pour tous.

Dans le village de Kanawat, à dix heures de route de la capitale Kampala, où les sœurs ont une maison, Paulino travaillait comme cuisinier : " Il avait épousé Betty, une orpheline qui n'avait personne. À l'époque de la guerre avec l'Armée de résistance du Seigneur du rebelle Joseph Kony, ils avaient détruit sa famille. Totalement inculte, Paulino l'avait épousée et s'était comportée comme son papa, sa maman, s'occupant de tout, faisant les courses, cherchant un second emploi, essayant d'envoyer ses enfants à l'école. "Il avait quatre chèvres", poursuit Sœur Laura, "et le fils aîné, sur les huit que comptait le couple, ne pouvait pas aller à l'école. Le garçon a suivi les premiers cours et a ensuite commencé à s'occuper des chèvres. La seule vache que possédait la famille a maintenant été tuée pour faire les funérailles de Paolino : un acte obligatoire, car sinon ils sentent la vengeance du mort sur eux".

Sœur Laura raconte que l'homme travaillait pour eux 15 jours par mois en alternance avec une autre personne. "Nous, les sœurs, aidions déjà la famille, en payant les frais de scolarité de trois enfants. Nous avons réussi à communiquer avec lui grâce au minimum d'anglais qu'il parlait. Il nous a aidé pour tout, il a même fait du pain pour nous."

En décrivant les conditions de vie précaires de cette famille, la combonienne explique que Paolino n'avait même pas un morceau de terre à cultiver et qu'il avait construit leur maison en terre mais sur le terrain de quelqu'un d'autre. "Maintenant, nous devrons les aider à trouver un terrain à acheter avec des documents officiels. Tout le monde dit à la femme qu'elle doit trouver un emploi, je partage aussi cette pensée. Bien que s'occuper de huit enfants soit un travail à plein temps. Elle ne sait rien faire, si elle va au marché avec les quelques shillings que je lui donne, ils les prennent sans rien lui donner. Une famille composée d'une femme et de huit enfants laissés à l'air libre comme ça".

Le meurtre de Paolino n'a pas eu lieu lors d'un raid, comme c'est souvent le cas dans le Karamoja. "Les auteurs de ce crime étaient des voleurs organisés. Tard dans la soirée, Paolino a entendu les cris d'une femme appelant à l'aide. Il est sorti pour l'aider, presque dans un acte de générosité instinctive, sans réfléchir, et derrière lui se trouvait un homme avec un fusil qui l'a tué d'un seul coup, l'atteignant directement à la tête.

Il a été enterré à l'extérieur de l'enceinte de sa maison. Pour la culture, personne ne touche une personne qui a été tuée avec un fusil, car cela porte malheur. Le lendemain matin, on a appris que Paolino était mort et que personne ne l'avait encore touché. La seule était Sœur Joice qui l'a trouvé dans un état indescriptible après la nuit passée aux prises avec les animaux. Elle a pris son courage à deux mains et avec quelques pansements, du désinfectant, de l'eau et du savon, elle l'a lavé. Betty, sa femme, a sorti la plus belle robe qu'elle avait, des chaussures, des chaussettes et l'a habillé comme un prince.

Elle resta dans sa pauvreté, et donna à Paulino la dignité d'un homme. Sœur Joice a essayé de remplir la tête ravagée par les balles avec du coton, afin qu'il soit réparé et présentable à ses enfants. Mes sœurs sont allées à l'enterrement, j'y suis allée quelques jours plus tard. Betty regarde dans le vide, elle ne sait pas quoi faire, elle n'a aucune pensée, elle ne sait pas de quel côté se tourner. Ses amis ou ceux du quartier vivent dans la même situation qu'elle, voire pire. Jusqu'à présent, on lui a fourni de la bouillie et des haricots à manger, mais la situation est vraiment dramatique. Ils ont besoin de tout.

"De l'histoire de Paolino, poursuit Sœur Laura, nous savons tout, car il a travaillé avec nous. Mais il y a des histoires et des décès comme le sien tous les jours. C'est dans cette situation que l'Église est appelée à annoncer le salut du Christ, à témoigner du pardon, à apporter espoir et courage à ces femmes. C'est pourquoi il est si important d'avoir l'école à Kanawat.

Une de mes sœurs érythréennes s'occupe de 1 300 enfants, dont 300 en internat où ils mangent et dorment en permanence. Ils grandissent bien si vous pouvez les éloigner de la violence de l'environnement dans lequel ils sont nés. Ainsi, ils peuvent se concentrer, étudier et manger ! Beaucoup d'entre eux viennent à l'école parce qu'ils mangent. Maintenant que l'école a été fermée à cause d'Ebola, les enfants vont voir ma sœur et lui demandent du travail. Une raison de rester à l'école et de manger".

Si des histoires comme celle de Paulino étaient rapportées dans les journaux télévisés des pays avancés, imagine Sœur Laura, peut-être que beaucoup changeraient de chaîne, "parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler et qu'ils veulent être en paix". Mais tant qu'il n'y a pas de paix dans la maison des autres, il n'y aura pas de paix dans notre propre maison. Mon père avait l'habitude de dire : si tu veux voir de l'herbe dans ta maison, essaie d'arroser celle de ton voisin."