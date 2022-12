Afrique de l'Ouest: Production de qualité et transformation agricole

Faure Gnassingbé a reçu vendredi Ibrahim Assane Mayaki*, le président honoraire du Club du Sahel et de l'Afrique de l'ouest (CSAO).

Crée en 1976, le Club a pour mission de mutualiser la réflexion et les expériences au service de l'efficacité des politiques régionales. Il s'appuie sur des études factuelles et produit des analyses indépendantes dont il tire des orientations stratégiques et des outils de gestion de politiques qui sont mis à la disposition des membres et autres parties prenantes.

Le secrétariat du Club est hébergé au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il s'agit de la plus ancienne initiative de solidarité et de partenariat entre l'Afrique et l'OCDE.

La discussion a porté sur la sécurité alimentaire dans la région.

'Nos Etats doivent miser sur la production agricole de qualité et sur la transformation des produits locaux si nous voulons améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'ouest,' a déclaré M. Mayaki.

Lomé a accueilli du 6 au 9 décembre, la 38e réunion annuelle du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA).

______

* Depuis 2009, Assane Mayaki est le secrétaire exécutif de l'Agence de planification et de coordination du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD)