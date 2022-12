Tunisie: Le pays appelle à adopter des moyens pour préserver le dynamisme de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme

Tunis — A l'image de la communauté internationale tout entière, la Tunisie célèbre, samedi, le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le même jour de l'année 1948.

Dans un communiqué publié à cet effet, le département des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger tient à rappeler que cette déclaration de portée universelle est une des références clés pour les peuples et les Etats, tout comme elle est une norme commune incarnant le respect et la préservation de la dignité humaine, à travers le respect des droits de l'Homme dans leur acception universelle et compréhensive.

A cette occasion, cite le communiqué, la Tunisie réitère son attachement indéfectible aux valeurs et principes universels contenus dans cette Déclaration, et sa ferme détermination à renforcer davantage le dispositif des droits et des libertés de l'homme pour tous ses citoyens sans exclusion ni discrimination, et à les promouvoir dans le cadre un régime démocratique fondé sur la dignité, la liberté et la justice.

Toujours selon la même source, la Tunisie tient à souligner que les droits de l'Homme sont dans leur substance des droits universels, interdépendants et indivisibles.

Raison pour laquelle, il est tout à fait inadmissible de parler d'une application effective des droits civils et politiques en l'absence de respect des droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement pour tous les peuples sans exception, ajoute la même source.

Face aux nouveaux défis mondiaux et aux crises récurrentes qui ont révélé des facteurs de fragilité et des lacunes qui ont fait obstacle à une mise en œuvre effective des droits de l'homme, la Tunisie juge qu'il est nécessaire d'adopter des moyens propres à préserver le dynamisme et l'esprit de la Déclaration universelle de droits de l'homme, et à conférer à ses trois articles toute l'effectivité requise.

Pour ce faire, il est impératif d'adopter des approches globales des droits de l'homme, de revoir en profondeur les politiques internationales existantes et d'instaurer de nouvelles politiques fondées sur la solidarité et la justice, capables de trouver des solutions durables aux questions internationales et de bâtir un monde libre où la dignité de l'Homme est préservée où qu'il se trouve.

MHA