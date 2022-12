Afrique: HISTORIQUE !!! Le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde

En dominant le Portugal (1-0) ce samedi à Doha, le Maroc est devenu la première équipe africaine à se qualifier pour le dernier carré d'une Coupe du Monde de la FIFA.

Le Maroc a réussi l'exploit de battre le Portugal en quart de finale de Qatar 2022™ (1-0)

L'unique but de la rencontre a été inscrit en fin de première période par Youssef En-Nesyri

Le résultat est historique : jamais une équipe africaine n'avait atteint les demies d'une Coupe du Monde

Maroc 1-0 Portugal | Quart de finale

Buteurs : Youssef En-Nesyri (42e) pour le Maroc

Incroyable Maroc. Dominés, sevrés de ballon, acculés dans leur surface, les Lions de l'Atlas ont tout donné ce samedi. Et la récompense est là : ils sont la première nation africaine à se qualifier en demi-finale d'une Coupe du Monde, après une victoire au bout de l'effort face au Portugal.

Comme prévu, les Portugais se sont appuyés sur leur qualité technique et un pressing très haut pour mettre la main sur le ballon. Mais la Seleçao s'est cassée les dents devant le verrou défensif mis en place par Walid Regragui pour les Lions de l'Atlas. Et à force de ne pas se montrer dangereux, le Portugal a laissé les Maroc prendre confiance...

Peu avant la pause, sur un joli centre de Attiat-Allah, Youssef En-Nesyri s'est envolé très haut pour piquer une tête dans les filets de Diogo Costa (coupable d'une erreur d'appréciation sur l'action). Le début d'une fin de période folle ! Deux minutes après, le Portugal aurait pu égaliser, mais la barre a repoussé le lob somptueux de Bruno Fernandes. Attiat-Allah a eu lui l'occasion de doubler la mise sur un contre, juste après une faute réclamée dans la surface par la Seleçao !

Le Maroc a commencé le second acte par une nouvelle belle occasion sur un coup franc d'Hakim Ziyech. Mais ce sera tout : car le Portugal va alors monopoliser les ballons et se lancer vagues après vagues sur le but de Yassine Bounou. Acculés dans la surface, les Lions de l'Atlas se sont battus sur chaque centimètre de terrain pour conserver leur précieux avantage. Bounou a réussi quelques arêtes de haute volée mais jamais ils n'ont réussi à trouver la faille.

Héroïque, le Maroc a résisté, s'accrochant à son maigre mais précieux avantage. Malgré l'expulsion de Walid Cheddira, sanctionné de deux cartons jaunes à quelques secondes d'intervalle, et la balle de match manquée par Aboukhlal.

Le résultat est tout bonnement historique : les hommes de Walid Regragui deviennent les premiers Africains à se qualifier en demi-finale d'une Coupe du Monde. Ce sera face à la France ou l'Angleterre, qui s'affrontent ce soir.

Le moment clé : même Ronaldo n'y est pas arrivé...

À la 90e minute, Cristiano Ronaldo a bien failli endosser son costume de sauveur de la nation. Mais sa frappe sèche en bout de course a été stoppée par Bounou.

Les chiffres

En entrant en jeu à la 51e minute, Cristiano Ronaldo a égalé un sacré record. Sa participation à ce quart de finale contre le Maroc fut en effet sa 196e sélection avec le Portugal, soit autant que le recordman de la catégorie de Bader Al-Mutawa, joueur du Koweït.

Après 3 premières tentatives infructueuses (Cameroun 1990, Sénégal 2002 et Ghana 2010), l'Afrique a enfin vaincu ses démons. Le Maroc sera la première sélection de l'histoire à disputer une demi-finale de Coupe du Monde.

Les réactions

Walid Regragui : "On est tombés contre une grande équipe du Portugal. Mais on a créé un groupe, un état d'esprit. On se bat pour toute l'Afrique. Je suis très heureux."

L'homme du match

Yassine Bounou.

