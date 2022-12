Cote d'Ivoire: Télétravail dans le Code du Travail ivoirien- Après son adoption, la Centrale Humanisme se prononce

La Commission des affaires sociales et culturelles (Casc) de l'Assemblée nationale, a adopté à l’unanimité ce mercredi 7 décembre 2022, le projet de loi de ratification de l’ordonnance n°2021-902 du 22 décembre 2021 modifiant le loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail. Pour défendre ce texte, la Commission a reçu le ministre de l’emploi et de la protection sociale, Adama Kamara.

Dans son propos introductif, le ministre de l’emploi et de la protection sociale a indiqué que la pandémie de la Covid-19 qui a fortement impacté le monde du travail notamment par l’arrêt total de certaines activités, la mise au chômage technique de plus 34 983 travailleurs et le licenciement d’environ 1868 travailleurs pour motif économique, a permis de constater des insuffisances dans la législation ivoirienne.

Cette ratification vise à introduire dans la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail de nouvelles dispositions telles que le télétravail. Aussi, afin d’améliorer les résultats de la Côte d’Ivoire par rapport à l’indicateur « Genre dans l’économie » qui a trait à la parité homme-femme, une révision de certaines dispositions du Code du travail est proposée pour renforcer l’égalité de genre au travail.

Au vu de la qualité et de la pertinence du texte proposé, les députés membres de la Commissions des affaires sociales et culturelles ont salué les efforts entrepris par le gouvernement ivoirien pour l’amélioration des conditions de travail et de vie des citoyens. Juste après cette adoption, des syndicalistes ont bien voulu donner leur point de vue.

Selon le président Soro Mamadou, de la Centrale Humanisme, « La pandémie à la Covid- 19 a montré qu’avec le Télétravail, le travailleur peut rester à domicile et travailler grâce à la digitalisation. C’est un grand pas et le gouvernement devra continuer à approfondir sa politique d’amélioration de couverture du territoire en réseau internet haut débit. Pour davantage faciliter la tâche aux travailleurs dans ce sens. Qui même hors du service peuvent à travers le télétravail, donner leurs avis sur un dossier clé. »

Mais des limites tout de même ? A cette question le bouillant syndicaliste Soro ajoute : « Dans les services, les choses semblent faciles, au niveau des manufactures, l’ingénieur de conception peut rester à domicile pour réagir. Ce qui n’est pas le cas chez les ouvriers. Nous ne sommes pas encore ce stade de la robotisation en Cote d’Ivoire. Mais c’est un grand pas en Côte d’Ivoire. Nous sommes disposés à faire la promotion et la vulgarisation du texte sur le Télétravail voire l’améliorer », estime Soro Mamadou, le président de la Centrale humanisme qui nous apprend que le texte, avant son arrivée à l’Assemblée nationale est passé par le Comité consultatif du travail, (Cct)