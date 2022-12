Afrique: En Afrique comme en France, l'exploit des Lions de l'Atlas salué par la presse

Ils sont " Qualifiés ! Qualifiés ! ". L'incroyable parcours des Lions de l'Atlas continue et le Maroc s'enflamme après la qualification de l'équipe en demi-finale du Mondial 2022 au Qatar, un exploit sensationnel jusqu'ici jamais réalisé par une équipe africaine ou arabe.

La qualification des Lions de l'Atlas en demi-finale du Mondial de foot ? Pour le journal marocain Le Matin, pas de doute, c'est celle d'une " union arabe et africaine dans la joie ". Et sans attendre, ce quotidien prédit qu'en demi-finale, " l'équipe du Maroc sera soutenue par des millions de citoyens du monde arabe, africain, musulman et même asiatique ", s'enthousiasme encore Le Matin, à Rabat.

" Exploit "

Le Maroc vient de réaliser " un exploit qui restera dans les annales du football arabe, africain et mondial ", enchérit le site marocain Yabiladi, les Lions de l'Atlas réécrivent " l'histoire du football marocain, arabe et africain ". Justement. Au Bukina Faso, le quotidien Wakat Sera souligne qu'en battant le Portugal, le Maroc a vaincu " le signe indien ".

C'est historique. Pourquoi pas la finale maintenant...

L'enthousiasme des supporters marocains

Nadia Ben Mahfoudh

Quant au site Afrik Foot, il adresse aux Lions de l'Atlas un large coup de chapeau pour leur " exploit retentissant (... ) Pour la première fois, l'Afrique sera présente en demi-finale ", jubile-t-il.

Les Marocains dans " l'histoire "

Partageant cet enthousiasme panafricain, le journal français L'Équipe assure " en Une " que " les Marocains sont entrés dans l'histoire ". Ce fut " une déflagration, énonce-t-il. L'onde de choc s'est ressentie sur des milliers de kilomètres, sur tout un continent, sur cette terre folle de foot ". Et sans attendre, le quotidien sportif français se projette en demi-finale. " Mercredi sera un autre grand jour pour le continent ", prédit L'Équipe. En orfèvre.

Qualification du Maroc: le monde arabe en demi-finale? Avec notre correspondant en Égypte, Alexandre Buccianti

C'est dans les territoires palestiniens que les manifestations de joie ont été les plus spectaculaires. Pour les Palestiniens, l'exploit marocain est une victoire arabe qui les sort, par procuration, d'un quotidien déprimant. Un sentiment partagé à des degrés divers dans la plupart des pays arabes.

Déjà les félicitations de célébrités du monde du spectacle se multiplient. Il y a aussi les congratulations de nombreux responsables arabes qui voient un potentiel politique et économique à la victoire footballistique marocaine. Les superlatifs de certains commentateurs de télés arabes sont parfois tellement excessifs qu'ils provoquent moqueries et sarcasmes sur les médias sociaux : " À les entendre on croirait que c'est grâce à eux que le Maroc a gagné ". Un internaute égyptien, dont l'équipe ne s'est même pas qualifiée pour le Mondial, écrit avec amertume et humour : " la défaite est orpheline mais la victoire a cent pères ".