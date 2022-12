Angola: Le pays veut élever la danse " Kizomba " au patrimoine mondial

Luanda — Le gouvernement angolais a l'intention de présenter à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) la candidature du style de danse " Kizomba " comme patrimoine immatériel de l'humanité, a révélé samedi à Luanda, le consultant du ministère de la Culture et Tourisme, Alice Beirão.

Kizomba est un genre musical et un style de danse originaires d'Angola. Le mot Kizomba vient de la langue nationale Kimbundo et signifie en portugais " Fête ou Célébration ".

" C'est un exposant notoire de l'identité culturelle nationale, recréée après la fin de la période coloniale, la musique a rapidement commencé à se danser. Aujourd'hui, elle est le motif de concours nationaux et internationaux ", a déclaré le consultant.

Selon Alice Beirão, qui a présenté lors de la 1ère édition de "Expo Fabriqué en Angola" le projet de "Nationalisation du style de musique et de danse Kizomba", le moment est venu de le faire, sous peine que l'Angola perde la reconnaissance de l'origine de la danse, vu que de nos jours le genre est répandu en Europe.

Elle a expliqué que le gouvernement angolais, à travers le ministère de la Culture et du Tourisme, a conçu ce projet pour moraliser la société nationale et internationale de l'origine et de l'importance de la Kizomba, d'où l'intention de l'élever au patrimoine immatériel de l'humanité.

Lors de la conférence ayant pour thème "Les origines et le parcours de la Kizomba", elle a avancé qu'un gros travail est attendu, afin de se conformer aux exigences nécessaires auprès de l'UNESCO.

Le projet, a-t-elle dit, s'appuie sur cet ensemble d'actions, qui pendant 12 mois favorisera des colloques, des conférences, des concours et des festivals nationaux et internationaux pour l'étude et l'appréciation du genre musical et d'un style de danse Kizomba.

Plus précisément, les festivals et compétitions réalisés dans le pays et dans toute l'Europe ont abouti à la tenue du premier festival international de danse Kizomba promu par le gouvernement angolais, qui aura lieu en décembre 2023, à Luanda.

L'événement réunira les différents finalistes au niveau national et international.

Les créateurs applaudissent l'initiative

Le président de l'Association angolaise de danse (AADANÇA), Maneco Vieira Dias, a déclaré que cette attitude de la part du gouvernement angolais attendait depuis longtemps, car aujourd'hui commence un cycle de sauvetage et d'appréciation du genre musical et d'un Style de danse Kizomba comme éternellement d'origine angolaise.

"Pour nous, en tant qu'association, cela devient une étape importante dans notre lutte pour valoriser la Kizomba et nous souhaitons que cet exploit devienne un Patrimoine Immatériel de l'Humanité", a indiqué la chorégraphe également danseuse.

Mucano Charles, promoteur international du concours de danse Kizomba, s'est dit heureux et rayonnant du projet de nationalisation de la Kizomba et d'une possible élévation au patrimoine immatériel de l'humanité.