Angola: Grupo Carrinho remporte le prix "Expo Fabriqué en Angola"

Luanda — Grupo Carrinho a remporté le grand prix de la 1ère édition de l'"Expo Fabriqué en Angola" (EFA), qui se déroule du 7 au 11 décembre dans la Zone économique spéciale (ZEE) Luanda-Bengo, avec plus de 150 exposants.

La cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée dans la salle VIP du parc des expositions ZEE a également distingué Fazenda Filomena dans la catégorie "Meilleure participation à l'alimentation et aux boissons", Textang II comme "Meilleure participation dans l'industrie textile" et Biocom comme "Meilleure participation dans l'agriculture et l'agro-industrie ".

S'adressant à la presse, le chef cuisinier de la zone commerciale du Grupo Carrinho, Adson Reis, a estimé que le prix représente le travail réalisé par l'entreprise, en se concentrant sur la production nationale.

"Nous avons apporté l'entreprise et tous les domaines du groupe, en particulier les marques de qualité que notre industrie produit", a déclaré la source, notant qu'ils ont le magasin "Bem Barato", l'une des marques que possède l'entreprise.

"Nous sommes ici pour faire la démonstration du produit, afin que tous les Angolais puissent comprendre ce que fait l'entreprise", a-t-il souligné.

Tout au long de la nuit, le jury a décerné des prix de " Meilleure participation dans l'industrie du meuble et des matériaux de construction " pour la société Fabrimetal, " Meilleure participation dans l'industrie du graphisme, de l'emballage et de la plasturgie ", EAL industrias, " Meilleure participation dans l'industrie des produits d'hygiène et d'entretien " Zen Industrias .

L'organisation a considéré comme "Meilleure participation santé, cosmétique et beauté" Pro Beauty, "Meilleure participation provinces" Lunda Norte, "Meilleure participation entreprises et/ou produits avec sceau fabriqué en Angola", Groupe IMEX.

La 1ère édition de l'" Expo Fabriqué en Angola " (EFA), qui se tient du 7 au 11 décembre, sert à présenter le potentiel de la production nationale, allant de l'agro-industrie, de la restauration, de la construction, de l'industrie, de l'énergie et du pétrole et du gaz.

Les exposants y ont également présenté des services et des produits dans les domaines de la santé, de la banque, de l'énergie et de l'eau, du commerce, du textile, de l'alimentation, de l'ameublement, de la métallurgie et de la communication et du marketing.

L'exposition rassemble directement plus de 150 entreprises de micro, petites et moyennes entreprises, dont au moins 35% sont des utilisateurs du "Timbre Fabriqué en Angola".