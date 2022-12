Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Plus de 120 000 déplacés de Kiwanja vivent sans assistance à Lubero

Cent vingt-trois mille nonante et une personnes dont des déplacés internes venus de Kiwanja ont besoin d'assistance dans la partie sud du territoire de Lubero et au nord de Walikale voisin, dans la province du Nord-Kivu.

D'après le rapport d'une mission conjointe d'évaluation des organisations humanitaires, menée entre le 5 et 9 novembre dernier dans la zone, parmi ces personnes, on compte environ six mille familles d'accueil, aussi vulnérables.

Ces personnes sont regroupées notamment à Kanyabayonga et Kirumba. D'autres sont localisées à Kayina, Luofu, Mighobwe, Kaseghe, Bulotwa, Miriki, Kamandi-Gite et Vuhoyo. Selon le rapport, ces familles manquent de nourriture, d'eau potable, d'abris et d'autres besoins de première nécessité.

Le même rapport fait état de nombreux enfants non accompagnés dans les zones de déplacement, dont une majorité de filles.

On note également des cas de viol, rapportés pendant la crise en milieu d'origine, pendant le déplacement et en milieu d'accueil.

Les acteurs de la société civile dans la région affirment que ces personnes sont venues notamment de Kiwanja, fuyant les exactions du M23.

Ils plaident ainsi pour une intervention urgente du gouvernement congolais et de ses partenaires humanitaires.