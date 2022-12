Cote d'Ivoire/Maroc: Mondial 2022 - Scène de liesse à Abidjan après la qualification historique et héroïque des Lions de l'Atlas en demi-finale

Abidjan — Danses, cris, joie, youyous, chants, hurlements et youyous, les Marocains d'Abidjan ont célébré grandement la qualification historique et héroïque des Lions de l'Atlas en demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Des centaines de Marocains, de tous âges, et des citoyens ivoiriens et arabes qui ont suivi ensemble samedi le match de l'équipe nationale marocaine contre la sélection portugaise ont vécu une scène de liesse après l'exploit incroyable que le Maroc vient de réaliser.

Ils ont fêté de la plus belle des manières la performance des joueurs marocains lors de ce match et le parcours sans faute et magique de Walid Regragui et ses poulains dans ce Mondial qui se tient au Qatar.

Ils ont exprimé leur fierté de ce nouvel exploit qui honore le Maroc, l'Afrique et le monde arabe, et la présence pour la première fois de l'histoire d'une équipe africaine et arabe en demi-finale de la Coupe du monde.

"Bravo le Maroc", "Nous sommes très fiers", "Félicitations pour cette victoire aux dépens d'une grande équipe portugaise", "Les joueurs marocains nous ont honoré", "Merci aux poulains de Regragui", et "Le rêve continue, nous souhaitons plein succès à l'équipe marocaine lors du prochain match" , ont déclaré de nombreux supporters à la MAP.

Vêtus du maillot de l'équipe nationale et arborant le drapeau marocain, ils ont célébré dignement cette qualification au rythme de chants à la gloire des Lions de l'Atlas.

Des centaines de personnes, dont des personnalités marocaines et ivoiriennes, se sont rassemblées dans un grand Palace de la ville d'Abidjan pour vivre des moments uniques, avant, pendant et après le match, et ce à l'initiative de l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire, avec le soutien de l'Association "Assemblée du Conseil des Marocains Résidents en Côte d'Ivoire" (ACMRCI), et l'accompagnement des grandes entreprises marocaines en Côte d'Ivoire.

Dans une déclaration à la MAP, l'Ambassadeur de SM le Roi en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani qui a qualifié d'historique la qualification de l'équipe nationale pour les demi-finales de la Coupe du monde, s'est dit très fier de cet exploit réalisé par des joueurs talentueux et un entraineur exceptionnel.

"Nous avons une équipe solide et aujourd'hui le Maroc a prouvé sa ferme détermination, son engagement et sa capacité à aller de l'avant sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l'Assiste", a-t-il mis en avant.

"Le Maroc est le premier pays arabe et africain à atteindre les demi-finales, et maintenant tous les peuples arabes et les africaines soutiennent l'équipe marocaine dans cette belle aventure", s'est-il réjoui.

"Comme tous les Marocains je suis soulagé, je suis fier et très heureux. C'est un moment historique", a-t-il dit.

De son côté, le président de l'ACMRCI, Ouazzani Chahdi, a salué les efforts déployés par l'ambassadeur de SM le Roi pour rassembler des centaines de membres de la communauté marocaine établie à Abidjan afin de suivre les matchs et les exploits de l'équipe marocaine dans la Coupe du Monde, et vivre ensemble ces moments historiques dans la joie et le bonheur.

"C'est une victoire amplement méritée contre le Portugal, nous tenons à remercier les joueurs, l'entraineur, le staff et la Fédération. Le Maroc, le monde arabe et surtout l'Afrique sont aux anges", a-t-il déclaré avec émotion.

" Je dédie cet exploit historique à SM le Roi et à toute l'Afrique qui mérite ça. Les joueurs ont donné le meilleur d'eux mêmes et ils ont réussi à atteindre les demi-finales, une première pour les pays arabes et africains", a-t-il ajouté, notant que "nous avons une équipe, un esprit, un entraineur et une union.

Il a mis l'accent dans ce sens sur l'immense joie de la communauté marocaine établie en Côte d'Ivoire, affirmant que la fête va se poursuivre.

Le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales du Mondial Qatar-2022, en battant le Portugal par un but à zéro, samedi au stade al-Thumama.

Le but des Lions de l'Atlas a été inscrit par Youssef En-Nesyri à la 42e minute du jeu.

Le Maroc affrontera en demi-finale la France qui a battu samedi soir l'Angleterre par 2-1.