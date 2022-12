Madagascar: Violences sexuelles - Trois enseignants incarcérés pour soupçon de viol

Des soupçons de viols sur deux élèves et une étudiante à l'université ont été recensés dans la ville de Mahajanga par le comité de paix du projet Rary Aro Mada de l'UNESCO. Les auteurs présumés de ces agressions sont déjà derrière les barreaux de la prison de Mahajanga.

Trois enseignants issus d'une école primaire, d'un collège et de l'Université de la ville de Mahajanga ont été incarcérés pour viol. Ces cas ont été recensés au cours de ces trois derniers mois par le comité de paix du projet Rary Aro Mada financé par le fonds pour la consolidation de la paix et mis en œuvre par l'UNESCO et l'OHCHR. " Les enfants sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle puisque ce sont des proies faciles. Pour cet élève en primaire, l'enseignant utilisait des friandises pour appâter cet enfant, tandis que pour cette étudiante à l'université, il s'agissait surtout de faveurs sexuelles en échange de bonnes notes ", rapporte Raheliarisoa, membre du comité de paix à Mahajanga. Elle a également souligné dans la foulée que les victimes de viols éprouvent encore de la honte et de la peur à dénoncer les auteurs de ces actes ignobles. " C'est dans cette optique que des actions ont été entreprises par ce comité de paix pour orienter les parents de ces victimes à déposer plainte pour la poursuite en justice des auteurs d'infractions sexuelles ", renchérit-elle.

184

C'est le nombre de cas de violation des droits humains recensés par les observatoires des droits humains. Un peu moins d'une dizaine de cas ont été traités par les comités de paix mis en place depuis le mois de septembre, selon Jay Ralitera, responsable en charge du projet Rary Aro Mada au niveau de l'UNESCO. Les comités de paix sont actuellement présents à Antananarivo, Mahajanga, Fianarantsoa, Antsiranana, Taolagnaro, Toamasina et Toliara. Morondava, elle, vient récemment de signer son protocole d'accord. La majorité des cas traités concernent les Violences basées sur le genre (VBG). " L'objectif du comité de paix de chaque région est de recevoir les rapports des cas de violation des droits humains qui sont envoyés par l'observatoire régional des droits humains et de pouvoir discuter de ces cas afin de trouver des solutions pacifiques ou de mettre en place des campagnes de plaidoyers, de sensibilisations ou de communications sur les types de violences qui ont été répertoriés pour qu'ils ne se reproduisent plus ", a-t-elle indiqué.