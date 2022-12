Soudan: Un tiers des enfants toujours privés d'éducation

Au Soudan, deux millions de dollars ont été débloqués pour aider les enfants à retrouver le chemin de l'école. Subvention d'urgence annoncée par Education cannot wait (ECW), le fonds mondial des Nations unies pour l'éducation. Alors qu'un tiers des enfants ne sont pas scolarisés dans le pays, ils sont 200 000 de plus à avoir été privés d'école cette année à cause des inondations. Une situation inquiétante pour les organisations humanitaires.

" Une fois que les enfants abandonnent l'école, les chances qu'ils y retournent sont faibles " met en garde l'Unicef. L'organisation s'inquiète d'un accès à l'apprentissage de plus en plus restreint. Le coup d'État militaire d'octobre 2021 avait déjà interrompu la scolarité de milliers d'enfants déplacés, au Darfour et au Kordofan notamment. A cela s'ajoutent les inondations meurtrières qui ont détruit 600 écoles dans le pays cette année.

Les filles encore plus exposées

Privées d'éducation, les filles sont encore plus exposées " aux risques de mariage précoce ". Les garçons eux, " au recrutement dans des groupes armés et au travail forcé ", d'après le fonds mondial des Nations unies pour l'éducation. L'organisation a débloqué une enveloppe de deux millions de dollars dédiés à la construction de nouvelles écoles. Car, " dans ces conditions, l'éducation n'est pas seulement un droit, c'est aussi une bouée de sauvetage " selon l'Unicef.

Autre inquiétude, l'aggravation de l'insécurité alimentaire qui touche 4,5 millions d'enfants. " Pour beaucoup, rappelle le PAM, le repas scolaire est le seul repas complet en une journée ".