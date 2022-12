Algérie: Manifestations du 11 décembre 1960 - Ide structures et des activités diverses à l'ouest du pays

ORAN — Les cérémonies commémorant le 62ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 ont donné lieu, dimanche, dans les wilayas de l'Ouest du pays, à des inaugurations de plusieurs structures et l'organisation d'activités diversifiées.

Les autorités civiles, militaires et la famille révolutionnaire des wilayas de l'Ouest se sont rendus aux carrés des martyrs pour déposer des gerbes de fleurs devant les stèles commémoratives et lire la Fatiha en mémoire des chouhada.

A Oran, la daïra d'Oued Tlelet a abrité la cérémonie de cet anniversaire historique avec l'inauguration d'une salle omnisports baptisée du nom du chahid du devoir "Dr Besserir Djillali", décédé lors de la pandémie du Covid 19, outre la baptisation d'une école primaire au nom du moudjahid "Si Ali Abdelkader" à la nouvelle ville d'Oued Tlelet. Des représentations théâtrales ont été également présentées par des élèves d'écoles de la daïra.

A Saïda, au siège de la wilaya a eu lieu une de remise des clés de 94 logements locatifs publics et de 98 logements promotionnels aidés et de 68 aides destinées à l'habitat rural.

Le wali a également procédé à la mise en service du réseau électrique au profit de 136 familles résidant dans les villages de Halilef et Maghailiyya et de 120 lotissements dans les communes d'Aïn Skhouna et Hassasna. Il a également inauguré un chemin communal reliant la RN 92 et la zone de Bordj May (commune d'Aïn Skhouna), sur une distance de 4,8 km.

A Nâama, 329 logements ont été raccordés au réseau du gaz naturel au niveau de deux lotissements de l'habitat rural groupé à la nouvelle zone d'extension "Oum El Manatik" à Djenine Bourezk et la commune de Moghrar avec la mise en exploitation de l'annexe administrative du village de Amar.

Une exposition de produits artisanaux a été organisée au village de Kalâa cheikh Bouamama alors qu'au village de Tirkount, dans la commune d'Aïn Sefra, un bureau de poste a été rouvert après son aménagement et son agrandissement. Il porte désormais le nom du martyr Ramdani Oualy. Il a été également procédé à l'approvisionnement d'habitations de la zone steppique de Boughellaba (commune d'Aïn Safra) en gaz propane. Une cérémonie de pose de la première pierre d'un futur CEM, d'une station de pompage d'eau s'est déroulée dans la ville de Nâama.

A Aïn Temouchent, il a été procédé au raccordement d'une exploitation agricole de la commune d'El Maleh au réseau électrique, à l'inauguration d'une salle de soins au village Farsi Mohammed, dans la commune de Chabat Lham. Un stade de proximité a été inauguré et baptisé "11 décembre 1960", dans le même village.

A Sidi Bel Abbes, des moudjahidine et des ayants droit ont été honorés dans la commune de Tenira. Dans la même commune, un stade de proximité a été inauguré. Dans la commune de Benachiba Chilia, trois salles de soins ont été mises en service ainsi qu'un bureau de poste.

Dans la commune d'Oued Sefioune, une salle de soins a été mise en service après sa réhabilitation, un réservoir d'eau d'une capacité de 1.500 m3 a été inauguré et il a été procédé au lancement du projet de réalisation d'un nouveau siège de l'APC.

A Mostaganem, une fresque murale a été inaugurée au Musée du moudjahid ainsi que des expositions d'élèves de l'Ecole Régionale des Beaux-Arts et de plusieurs artistes plasticiens. Dans la commune de Kheiredine, les autorités locales ont inauguré au village El Djabbah, une mosquée comprenant une école coranique et des logements de fonction.

En parallèle, de nombreuses infrastructures culturelles et éducatives ont abrité des animations variées. L'établissement de l'enfance assistée du chef-lieu de wilaya a été baptisé du nom de défunt moudjahid "Djedid Mohamed" ainsi que la polyclinique du centre-ville qui porte le nom du martyr "Belhouari Brahim".

A Mascara, une opération de plantation de 1.500 arbres a été organisée à la place du 5 juillet 1962 au centre-ville de Tizi. Une exposition de photos des martyrs de la révolution de la région a été mise sur pied. Une campagne de collecte de sang et une exposition de produits locaux ont figuré au programme de cette commémoration.

Dans la wilaya de Tiaret, les autorités locales ont mis en service dans la daïra de Mahdia, un service des urgences à l'hôpital "Mohamed Boudiaf" et il a été procédé à la réouverture de la polyclinique "Lâabadi Mohamed" après son réaménagement et son équipement pour un coût de 112 millions DA. Un groupe scolaire a été inauguré et le projet de réalisation de 100 logements publics locatifs a été lancé dans la commune de Sebaïne.

A Tlemcen, un groupe scolaire a été mis en service au village de Khemisti dans la commune de Hennaya ainsi qu'une école coranique au village de Dar Ouled Benhadi dans la commune de Beni Mestar, et une salle de sports dans la commune de Nedroma. Une caravane médicale, composés de plusieurs spécialistes, a été lancée depuis le siège de la wilaya pour sillonner les zones d'ombre des communes situées dans le sud de la wilaya. Des expositions et des conférences ont été programmées au musée national public d'art et d'histoire du centre-ville.

A Relizane, une polyclinique a été inaugurée au niveau du groupe d'habitat Siametal à Bendaoud. Elle a été baptisée du nom du défunt moudjahid "Lelouche". Six ambulances équipées ont été distribués aux hôpitaux d'Ammi Moussa, Yellel, Mendès et Jidioua. Des expositions et conférences ont été organisées outre l'organisation des campagnes de boisement ont été organisées dans les régions de Zammoura et Oued Rhiou.(APS)..