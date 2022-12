Algérie: Les manifestions du 11 décembre, une victoire diplomatique, politique et stratégique du FLN

TIZI-OUZOU — Les manifestations du 11 décembre 1960 ont constitué une victoire diplomatique, politique et stratégique pour le Front de libération nationale (FLN) contre l'administration coloniale française, a souligné dimanche à Tizi-Ouzou, l'enseignante en Histoire à l'université de Tizi-Ouzou, Mezhoura Salhi.

Spécialiste en histoire contemporaine, Mme Salhi a relevé lors d'une rencontre organisée par la direction locale de la culture et des arts à la maison de la culture Mouloud-Mammeri, que les manifestations du 11 décembre 1960 ont été "un tournant décisif dans le cours de la Révolution grâce à la médiatisation de la question algérienne".

"Ces manifestations vécues et rapportées par des journalistes qui accompagnaient le président français de l'époque, Charles De Gaulle, dans sa visite, et par la presse étrangère établie en Algérie, ont permis une prise de conscience de la réalité algérienne et du refus du peuple algérien de la présence française et de toutes les solutions proposées par le général De Gaulle", a-t-elle dit.

L'universitaire a ajouté que "le peuple algérien a manifesté pour exprimer son refus du colonialisme, et clamer au monde entier son attachement à l'indépendance de l'Algérie, à l'unité nationale, au FLN, et au Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) comme seuls représentants du peuple".

D'autres intervenants, tel que le Moussebel Ait Boudjemaa Ahmed, qui avait pris part aux manifestations du 11 décembre 1960 à Alger et avait été emprisonné et torturé, ainsi que l'ancien Moudjahid Mokrane Ben Youcef, ont mis en exergue l'importance de ces manifestations qui ont "courbé l'échine de l'administration coloniale française et renforcé la question algérienne".

La rencontre a été organisée en collaboration avec le musée régional du Moudjahid et la direction de l'éducation, à l'occasion du 62e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960.