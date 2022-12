Algérie: Tabi plaide à Addis-Abeba pour une représentation équitable de tous les territoires africains dans le système international

ALGER — Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi a plaidé dimanche, lors de sa participation aux travaux de la 8e session du Comité technique spécialisé de la Justice et des Affaires juridiques de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba (Ethiopie), pour une représentation juste et équitable de tous les territoires africains dans le système international.

Intervenant à l'occasion, M. Tabi a estimé que "le Comité ministériel de l'UA sur les candidatures africaines dans le système international doit représenter l'ensemble des territoires africains de manière juste et équitable", a précisé un communiqué du ministère de la Justice.

Concernant le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) sur des aspects spécifiques du droit à la nationalité et l'éradication de l'apatridie, le ministre de la Justice a souligné que ses dispositions "ne sont pas encore arrivées à maturation", proposant de "les soumettre aux comités spécialisés pour procéder à leur examen et aboutir à une plus grande convergence des Etats africains sur les questions sous-jacentes".

Plusieurs thèmes figurent à l'ordre du jour des travaux de la 8e session du Comité technique spécialisé de la Justice et des Affaires juridiques de l'Union africaine, dont "les règles procédurales du Comité ministériel de l'UA sur les candidatures africaines dans le système international, les statuts du Centre africain de formation en statistiques et de l'Institut de la statistique de l'UA (Statafric), ainsi que "le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur des aspects spécifiques du droit à la nationalité et l'éradication de l'apatridie" en Afrique, conclut le communiqué.