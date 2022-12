Egypte: Le ministre de l'Approvisionnement et Dior examinent la présence de l'entreprise sur le marché égyptien

Le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali El Messelhi, et le président de la maison francaise de haute couture "Christian Dior", Jérôme Baudy, ont examiné les opportunités d'investissement disponibles pour la société sur le marché égyptien.

Le système de commerce en Égypte a été passé en revue lors de la rencontre qui a abordé également l'appétit du marché égyptien pour les produits de l'entreprise, venus des lignes de mode modernes, à la lumière du grand élan que connait l'économie égyptienne qui enregistre des taux de croissance supérieurs à ceux des économies fortes et émergentes, selon un communiqué publié par l'Autorité pour le développement du commerce intérieur.

Les potentiels les plus importants du marché égyptien et sa capacité à accueillir ce genre de magasins internationaux ont été examinés à la lumière de l'amélioration de l'efficacité du système de commerce intérieur en Égypte, de la maximisation de ses mécanismes et de la présence de centres commerciaux modernes qui attirent de nombreuses catégories de société égyptienne.

De son côté, Ibrahim Achmawy, président de l'Autorité pour le développement du commerce intérieur, avait passé en revue précédemment avec les responsables de la maison de mode, les plus importants indicateurs de la performance de la macroéconomie et les opportunités d'investissement disponibles pour attirer des activités commerciales mondiales et des marques internationales.

Les avantages en matière d'investissement actuellement, le site géographique de l'Égypte, la maximisation des chaînes de valeur, la croissance du marché égyptien et le rythme accéléré de croissance de l'activité commerciale sont des éléments qui attirent ces marques, a-t-il noté.

Pour sa part, le président de Christian Dior a promis d'étudier la présence de la société sur le marché égyptien prochainement, notant qu'il existe beaucoup d'incitations et facteurs qui encouragent d'être présent sur le marché égyptien.