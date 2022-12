Ile Maurice: En Angleterre - L'ado Mauricien qui s'est tué en tombant d'un balcon au 15e étage d'un immeuble ne s'est pas suicidé

L'autopsie a révélé qu'il était sous influence d'alcool et de drogue

Sheik Muhammad Yasher Aumeer, un jeune Mauricien de 18 ans, qui s'est tué, le 27 avril dernier, en tombant d'un balcon au 15e étage d'un immeuble à Southall en Angleterre après avoir disparu d'une fête, ne s'est pas suicidé comme on le pensait initialement. L'enquête a révélé qu'il n'était pas dépressif alors que son autopsie a indiqué qu'il était, ce soir-là, sous influence de drogue et d'alcool.

Selon l'enquête policière, Sheik Muhammad Yasher Aumeer, vivait "un moment heureux de sa vie", quand il serait tombé d'un balcon au 15e étage d'un immeuble, après avoir disparu d'une fête à laquelle il assistait. Il y avait été aperçu par des témoins, "heureux et souriant", dans les heures précédant sa mort. C'est ce que ces témoins ont déclaré au magistrat chargé d'entendre l'affaire.

Sheik Muhammad Yasher Aumeer a été découvert peu après 8 heures, le lendemain matin, par un résident de l'appartement 44, qui ouvrait les stores de son balcon. Le cadavre de l'adolescent gisait sur le plancher de son balcon. Ses amis, qui s'étaient réunis pour une petite fête, la veille, avaient noté son absence soudaine mais ils ne s'en étaient pas inquiétés car ils pensaient qu'il était peutêtre rentré chez lui.

Sheik Muhammad Yasher Aumeer avait quitté Maurice pour l'Angleterre à l'âge de trois ans avec ses parents mais il avait été placé en institution par la suite car il subissait des violences physiques et était négligé. Il a passé un certain nombre d'années au sein de familles d'accueil à Hillingdon, Harrow et Essex et a souvent été déplacé en raison d'un "comportement difficile".

Le jour de sa mort, il a effectué un trajet en Uber en compagnie de son amie Tia Jones jusqu'à une adresse à Ashwell House où ils ont rencontré quatre autres personnes. Là, ils ont commencé à boire de l'alcool. Entre 20 et 22 heures, ce groupe a aussi consommé de la MDMA, soit des comprimes d'ecstasy, de même que du protoxyde d'azote. C'est ce qu'a déclaré Tia Jones devant le tribunal, précisant que quelques heures avant sa disparition, Sheik Muhammad Yasher Aumeer avait semblé "heureux" et que rien n'indiquait un état qui aurait pu motiver un suicide.

Un autre témoin, Bailey Holland-Knightley, a déclaré que plus tôt dans la soirée, Sheik Muhammad Yasher Aumeer était assis sur la balustrade du balcon, adossé à un mur de briques. Craignant qu'il ne tombe, elle lui aurait demandé de ne pas rester-là. Il a tenu compte de l'avertissement et est retourné à l'intérieur où la fête battait son plein et où ils ont continué à boire, tout en écoutant de la musique.

Cependant, à 22h30, les occupants d'un appartement situé à l'étage inférieur ont entendu un "bruit sourd" sur leur balcon alors qu'ils regardaient la télévision. L'un d'eux a jeté un coup d'œil par la fenêtre pour voir ce qui se passait mais vu que l'éclairage était faible, il n'a pas remarqué le corps de Sheik Muhammad Yasher Aumeer sur son balcon.

Au cours de la fête, l'amie de Sheik Muhammad Yasher Aumeer, Tia Jones, a noté son absence soudaine et lui a envoyé un certain nombre de textos pour lui demander où il se trouvait. Ses amis étaient d'autant plus intrigués car les chaussures de l'adolescent étaient restées dans le couloir et son sac à dos était encore dans la salle de bains. Mais ils en ont déduit qu'il était peut-être rentré chez lui.

Dès la découverte du cadavre de l'adolescent, les services d'urgence ont été contactés et Sheik Muhammad Yasher Aumeer a été déclaré mort par le médecin urgentiste. Des agents de la police métropolitaine ont effectué une perquisition dans l'immeuble.

L'examen post-mortem de l'adolescent mauricien par le Dr Anton Van Dellen a révélé la présence de MDMA et d'éthanol dans son sang et la cause officielle du décès a été la mort par blessures multiples en raison de la prise d'ecstasy.

"Je me dis que quelqu'un d'aussi brillant, joyeux et engageant que lui, a dû vivre très mal ces ballotements."

Le magistrat entendant l'affaire a déclaré: "J'ai entendu des témoignages très touchants de la part de la famille de Sheik Muhammad Yasher Aumeer à propos de ses premières années de vie. Ce qui m'a frappé, c'est la difficulté qu'il a rencontrée pour s'adapter aux familles d'accueil et ses nombreux placements dans différentes régions du pays. Je me dis que quelqu'un d'aussi brillant, joyeux et engageant que lui, a dû vivre très mal ces ballotements."

Ce magistrat s'est dit "fermement d'avis que Sheik Muhammad Yasher Aumeer ne s'est pas suicidé. J'accepte le témoignage du Detective Inspector Buckley qui a estimé qu'il était probable que l'adolescent soit tombé accidentellement en raison de son état d'ébriété et sous influence de drogue." Pour lui, la conclusion légale la plus appropriée est la "mort accidentelle".