Ile Maurice: Parlement - Huit séances et 15 semaines de vacances

C'est connu. Les travaux parlementaires se déroulent sur deux parties d'une année. De fin mars à fin juillet ou début d'août et de mi-octobre jusqu'à la troisième semaine de décembre. Or, force est de constater qu'il y a de moins en moins de séances parlementaires et davantage de vacances...

C'est le cas en cette fin d'année, car après seulement huit séances, dont la première a eu lieu le 18 octobre, voilà que les parlementaires sont en congé jusqu'au... 28 mars 2023. Et du 18 octobre au 9 décembre, seules trois séances se sont tenues un mardi, soit le seul jour où les parlementaires peuvent poser des questions au Premier ministre et aux ministres, selon les Standing Orders de l'Assemblée nationale. Pourtant, seul un mardi était férié durant ces huit semaines.

Le gouvernement a voulu justifier cela en évoquant des fêtes religieuses pendant trois mardis, bien que le Divali était célébré un lundi (les deux autres mardis, on célébrait la Toussaint et Ganga Asnan). L'autre prétexte pour ne pas tenir une séance le mardi 22 novembre : une conférence des ministres de la Justice. Or cette conférence avait été inaugurée dans l'après-midi du mardi 22 novembre par le Premier ministre. Par ailleurs, personne n'a pu jusqu'ici dire pour quelle raison il n'y a pas eu de séance le mardi 6 décembre. Ni jour de fête, ni conférence, ni départ du Premier ministre à l'étranger... allez comprendre.

En attendant, en l'absence du Premier ministre, il est revenu à son adjoint, Steve Obeegadoo, de dresser le bilan des travaux parlementaires de cette année vendredi.

Il y a eu 32 séances, 19 projets de loi, dont 18 ont été votés. Il y a eu 629 questions parlementaires qui ont produit des réponses, dont 619 oralement. Le leader de l'opposition a adressé 20 Private Notice Questions (PNQ) au Premier ministre ou à des ministres. En comparaison, l'année dernière, les séances avaient débuté le 26 octobre et la dernière s'était tenue le 17 décembre. Il y avait eu au total 39 séances, 24 PNQ et 848 questions parlementaires. entre octobre et décembre, six séances avaient eu lieu un mardi.