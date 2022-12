Ile Maurice: Affaire Bruneau Laurette - Une arrestation préméditée ?

Il devient de plus en plus évident pour beaucoup que l'arrestation de Bruneau Laurette le 4 novembre serait la conséquence de sa prise de position lors de son meeting du 29 octobre. Dans ce meeting, l'activiste avait ciblé l'assistant surintendant de police Ashik Jagai. Et ce sera ce dernier qui procédera à son arrestation et à celle de son fils Ryan.

Les proches de l'activiste rappellent aussi la vidéo qui a été mise en ligne sur TikTok deux jours avant son arrestation. On peut y voir Bruneau Laurette être traité de trafiquant de drogue et de haschich. On l'y accuse, pour des raisons inconnues, d'être de mèche avec Choolun Bhojoo, le patron de l'ADSU.

"Pourquoi, se demande un proche, après s'en être pris à la Special Stiking Team et Jagai en personne dans le meeting du 29 octobre et avoir fait l'objet d'accusations dans cette vidéo le 2 novembre, Bruneau se serait-il baladé avec de la drogue dans le coffre de sa voiture ?"

Ses avocats, Mes Shakeel Mohamed et Rouben Mooroongapillay, ont à plusieurs reprises souligné cette "coïncidence".