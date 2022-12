Ile Maurice: Mare-Chicose - Les braises font de la résistance

Cela fait 20 jours aujourd'hui, depuis que le site d'enfouissement de Mare-Chicose a pris feu.

Avec l'évolution des opérations, une seule équipe comprenant huit officiers de la station de Mahébourg se trouve toujours sur les lieux et certains équipements qui ne sont plus utiles ont été rangés. Selon Ashok Ramdhean, Assistant Chief Fire Officer des Mauritius Fire and Rescue Services, la situation n'est plus critique. La surface sous les flammes de 40 000 m2 est maintenant réduite à 16 m2 ; 95 % de la partie calcinée ont été recouverts de terre. Il ne reste qu'"à éteindre les braises. L'opération ne se fait désormais que le jour comme il est difficile de la poursuivre la nuit. Il n'y a plus de danger". L'officier explique que les pompiers se concentrent aussi sur l'étape de refroidissement, avec de l'eau, et au fur et à mesure les déchets sont recouverts d'une couche de 50 mm de terre. Ceci empêche l'oxygène d'atteindre les niveaux inférieurs.

Comme les 5 % restants sont en pente, cela n'aide pas et exige d'autres précautions pour la poursuite de l'opération. "Il faut qu'un excavateur étale les déchets pour que les pompiers puissent éteindre le feu. C'est la raison pour laquelle l'opération prend plus de temps. Si c'était une surface plate, le travail serait déjà terminé. Mais ce sera bientôt le cas", assure Ashok Ramdhean.

Toutefois, comme le fait ressortir le consultant en environnement Sunil Dowarkasing, éteindre le feu ne signifie pas que le problème de l'incendie est résolu. Il propose que des tests soient effectués de façon régulière sur les habitants et la nature des régions avoisinantes pour protéger la population d'une contamination éventuelle.