Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Décembre 2022

Mali : Réconciliation - L'ex-rébellion touareg réclame une « réunion d'urgence »

Selon Jeune Afrique, la Coordination des mouvements de l'Azawad sollicite de l'Algérie et des autres médiateurs internationaux une « réunion d'urgence » dans un « lieu neutre », pour examiner l'accord pour la paix dans le nord du Mali dont elle a dénoncé récemment « la déliquescence ». La Coordination des mouvements de l'Azawad (Cma) se dit « reconnaissante des efforts déployés par la médiation internationale conduite par l'Algérie et ayant abouti à la signature » de l'accord « depuis bientôt huit ans », dans une correspondance au ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, datée du samedi 10 décembre et parvenue dimanche à l'Agence France Presse.

Maroc : Foot Qatar 2022 - Faki Mahamat évoque une fierté offerte à l'Afrique

Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a félicité le Roi Mohammed VI pour la belle performance de l'équipe nationale du Maroc, qualifiée samedi en demi-finale du mondial Qatar 2022. « À Sa Majesté Mohammed VI, au peuple marocain et aux lions de l'Atlas, nos félicitations les plus chaleureuses pour ce grandiose exploit africain unique en son genre. En avant, la coupe est à portée! », a twitté le Président de la Commission de l'Ua. Et d'ajouter: « Maroc, quelle immense joie et fierté offertes à l'Afrique! »

Benin : Valorisation de la santé mentale - Le Grsmcr en fait une priorité mondiale

Le groupe de recherche santé mentale, culture et religion a organisé du 25 au 28 octobre 2022 une campagne de valorisation de la santé mentale au Bénin. C'est à travers un séminaire web axé sur le thème "Faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale" que plusieurs communications ont été données. Ce panel ayant pour orateur principal le Prof. Magloire G. Gansou, a connu la participation d'autres orateurs qui ont donné bien d'autres communications. On retient entre autres celle portant sur le thème ''l'équilibre mental du soignant apport culturel et religieux'' donnée par le Père Achille S. Lanviwanou. Au cours de cette communication, l'importance d'une bonne santé mentale chez le personnel soignant a été évoquée de même que les facteurs pouvant influer sur celle-ci à savoir les facteurs externes au milieu médical. La dépression chez la femme africaine a également été abordée au cours de ce séminaire par Aligbonon sègbédé. (Source : Fraternité)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - L'armée reprend une ville…

Les Forces armées nationales du Burkina Faso ont lancé plusieurs opérations de reconquête du territoire national, selon des sources sécuritaires.« La ville de Solenzo est désormais entre nos mains. Nous avons sécurisé tous les secteurs. Il nous reste quelques voies d'accès », a affirmé à APA, ce samedi en début de soirée, un officier de l'armée Burkinabè. Il confirmait ainsi, des images diffusées par l'Agence d'informations du Burkina (AIB) faisant cas de la libération des mains des djihadistes, de la ville de Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa, dans la Boucle du Mouhoun. « Le drapeau national flotte à nouveau à Solenzo, à la veille de commémoration d'indépendance (11 décembre 1960). Les soldats de « l'opération Solenzo » poursuivent leurs actions contre les terroristes qui avaient pris le contrôle total de la ville depuis plusieurs mois », a expliqué le rédacteur en chef de l'Aib, Apollinaire Tilado Abga.

Cote d'Ivoire : La Côte d'Ivoire se dote d'un plan pour les Droits de l'Homme



L'édition 2022 de la Journée internationale des droits de l'Homme a été célébrée à Yopougon, une commune populaire dans l'Ouest d'Abidjan. Le directeur de Cabinet du ministre de la Justice et des droits de l'homme, N'Duibuisi Maho Florentine, a fait savoir cela à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'Homme tenue à Yopougon, ce samedi 10 décembre, à la Place Ficgayo.« Profondément attaché au respect de la dignité humaine, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan national des droits de l'Homme à même de lui permettre de relever le défi des recommandations faites à notre pays par les organes des traités et par les titulaires des mandats des droits de l'Homme », a-t-elle dit. ( Source : Apa)

Guinée : Massacre de 2009 - Vers une jonction de procédure ?

Alors que le procès des auteurs présumés des exactions commises au grand stade de Conakry, le 28 septembre 2009 se poursuit à Conakry, de nouvelles inculpations ont été enregistrées dans ce dossier. Suite aux dénonciations faites à la barre par le commandant Toumba Diakité, un des suspects clefs de cette affaire, un juge d'instruction a été commis à l'effet d'interroger les personnes citées. C'est dans ce cadre que le Colonel Bienvenu Lamah, Commandant de la Gendarmerie régionale de la ville de Conakry a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt. (Source : Africaguinee.com)

Centrafrique : Lutte contre l'impunité zéro - Des Ong nationales s'associent à la démarche

Des organisations de la société civile se sont mobilisées durant plusieurs jours dans le cadre des 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le pays à travers différentes activités. Ces activités qui ont été financées par la Minusca en Centrafrique consistent à poursuivre la lutte contre l'impunité zéro. La représentante de la Division des Droits de l'Homme de la Minusca, encourage le consortium à travailler davantage pour la lutte contre les violences dans le pays afin d'atteindre l'impunité zéro.( Source : abangui.com)

Cameroun : Elections sans code électoral - Maurice Kamto donne de la voix

Pour Maurice Kamto, il faut aller aux élections même sans code électorale. « On ira aux élections même sans code électoral. Ils nous diront comment on fait et on va les gagner », a-t-il déclaré, ce samedi 10 décembre 2022, le président national du Mouvement de la renaissance du Cameroun (Mrc). Ainsi, les prochaines échéances électorales au Cameroun, ce ne sera pas sans le Mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'était à Douala, lors de l'installation des nouveaux responsables du parti dans la région du Littoral.(Source : Actucameroun )

Rdc : Goma - L'Institut Supérieur de Développement Rural des Grands célèbre de nouveaux diplômés

Cette grande école vient de déverser sur le marché de l'emploi 269 gradués et licenciés à l'issue de la double cérémonie de collation des grandes académiques et de clôture de l'année académique 2021-2022 organisée, ce vendredi. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte même de cette institution, en présence de nombreux invités de la province ainsi que des membres du corps académique. Dans son allocution circonstancielle, le directeur général de l'Isdr/GL, le Professeur Joseph Kitaganya, a félicité le personnel académique, administratif et scientifique de cette institution pour avoir implémenté sans problème le système Lmd, conformément aux prescriptions du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire.