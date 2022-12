Afrique: États-Unis - Afrique - La fondation Tony Elumelu et l'Agence américaine pour le développement international lancent l'ambitieux Plan d'accroissement des investissements entre l'Afrique et les USA

Le secrétaire d'État américain, l'Agence américaine pour le développement international et la Fondation Tony Elumelu organisent une réception d'ouverture pour le sommet des leaders américains et africains organisé par le président Biden.

Le Département d'État américain, l'Agence américaine pour le développement international et la Fondation Tony Elumelu s'associent pour organiser un événement officiel de lancement visant à accroître le commerce et les investissements entre les pays africains et les États-Unis. Cette soirée se tient en prélude au sommet des dirigeants américains et africains organisé par le président Biden le 12 décembre 2022.

La soirée permettra de catalyser les partenariats entre les innovateurs/entrepreneurs africains et de la diaspora et les capitaux/technologies américains. Elle illustrera la manière dont les États-Unis et leurs partenaires, tels que la Fondation Tony Elumelu, rassemblent des investisseurs, des entrepreneurs, des membres de la diaspora, des influenceurs et des responsables des médias américains et africains afin de renforcer les liens culturels et économiques entre les États-Unis et les nations africaines.

Cette réception célébrera et renforcera les partenariats entre les États-Unis et l'Afrique, et servira de jalon pour le travail accompli ensemble jusqu'à présent, ainsi que de catalyseur pour les actions futures. Elle mettra en évidence le dynamisme et la profondeur des liens culturels et économiques multidimensionnels entre les États-Unis et les nations africaines, et soulignera les opportunités offertes par l'Afrique, qui est l'une des cultures de start-ups connaissant la croissance la plus rapide au monde. L'événement réunira des responsables du gouvernement américain, de jeunes entrepreneurs, des investisseurs, des sportifs, des artistes et des personnalités influentes qui illustreront la richesse des liens entre les États-Unis et les pays africains.

Il attirera également l'attention des médias et mettra en avant les jeunes entrepreneurs de la Fondation Tony Elumelu présents afin de favoriser l'établissement de relations et la signature d'accords, et de mettre en évidence les opportunités et le dynamisme de l'écosystème d'investissement américano-africain.

Le président Biden accueillera des dirigeants de tout le continent africain à Washington, DC, du 13 au 15 décembre 2022, à l'occasion du sommet des dirigeants américains et africains. Ce sommet témoignera de l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et soulignera l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique et d'une coopération accrue sur des priorités globales communes.