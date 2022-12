Sénégal: Mbour / Affaire d'une tentative de vol ayant mal tournée - Deux individus, un cambiste et un commerçant, abattus par balles

Un individu du nom d'Aly kouyaté, a abattu deux personnes, le samedi 10 décembre 2022, devant un bureau de change et en a blessé trois autres grièvement. De vives réactions ont suivi. L'assassin arrêté par la police, il s'en est suivi de folles scènes de rue, bagarres et échauffourées entre des groupes de jeunes et les forces de l'ordre. Les populations qui ont tentées de faire une justice expéditive se sont opposé aux forces de l'ordre ; elles ont réclamé le lynchage du mis en cause, sans succès. Le bilan médical fait état de trois blessés nécessitant des soins et un suivi.

La commune de Mbour a vécu un week-end de feu et de sang. En effet, selon un communiqué du procureur près le tribunal de grande instance, le samedi 10 décembre 2022, vers midi, un individu du nom d'Aly kouyaté, né le 02 février 1987 à Nzérékoré (guinée), a abattu par balles deux individus, Ngagne Cissé 30 ans et Ndiaga Ndiaye 40 ans, à la porte d'un bureau de change dans le quartier escale, à quelques encablures du marché central. Il était armé d'un pistolet automatique de marque browning, de deux chargeurs et des cartouches de calibre 7.65, pour commettre un vol. Suite à une opposition ou une résistance empêchant le mis en cause de commettre son forfait et selon des témoins de la scène, le cambiste reçoit une balle de l'assaillant et tombe grièvement blessé.

Le communiqué du procureur renseigne qu'Aly kouyaté, pour organiser sa retraite ou sa fuite, va faire usage de plusieurs coups de feu, en blessant grièvement trois personnes sur son passage. Poursuivi par la foule et la clameur, il s'est réfugié dans un bâtiment public, avant d'y être délogé et arrêté par la police. Les forces de sécurité vont faire preuve de professionnalisme pour le transférer dans les locaux du commissariat urbain de Mbour, face à une foule en furie voulant une justice populaire et déterminée à trouver l'assassin là où il se trouve.

Selon des informations recueillies auprès de sources bien informées, le mis en cause est venu à bord d'une moto, armé, comme décrit plus haut. Son arme, selon ses propos, a été acquise par ses soins dans la ville, pour un coût de 150.000 francs CFA. Il a fait office de gardien dans une école maternelle à Thiès, pendant deux mois. Il a expliqué ses agissements parce qu'étant dans des difficultés financières avec sa femme en état de grossesse.

Selon des sources médicales, suite aux coups de feu de l'assaillant et des réactions des mbourois, un rapport fait état de six victimes dont un policier blessé par le mouvement de foule. Les cinq autres blessés sont liés à la fusillade. Deux sont décédés ; les trois blessés graves se présentent comme suit : un atteint par balle à l'épaule droite, un autre avec des plaies au bras droit et au thoracique extérieur. Le troisième blessé présente une plaie au niveau de l'aine droite. Des séances de scanner sont attendues pour faire le point sur des suspicions de présence de balles dans le corps des blessés.

De folles scènes de rue ont été notées dans les quartiers centraux de Mbour et aux alentours du commissariat urbain de Mbour. Des pneus brulés, des barricades sur les artères et grandes avenues de la ville ont perturbé la circulation dans toute la ville ; un fait d'une foule assoiffée de vindicte populaire. En fin d'après-midi, des renforts de la police et de la gendarmerie ont fini de disperser la foule et de rétablir le calme.

Au marché central visité lendemain, hier dimanche, règne une atmosphère calme ; mais les acteurs réclament une sécurité plus présente. L'enquête ouverte se poursuit, pour beaucoup plus d'éclairages autour de cet individu de nationalité étrangère auteur de ce carnage dans un bureau de change.