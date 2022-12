Sénégal: [Profil] Qui est Oumar Ba, le remplaçant de Aliou Sall à la tête de l'AMS?

Le maire de Ndiob (Fatick), Oumar Ba, a été élu, dimanche, en Assemblée générale, président de l'Association des maires du Sénégal (AMS). Cette élection s'est déroulée en marge marge de la Journée nationale de la Décentralisation. Il remplace ainsi Aliou Sall, ancien maire de Guediawaye.

Monsieur Ba est un écologiste passionné, très engagé, pour les causes liées à la defense de la nature.Il est à la tête de la mairie de Ndiob, depuis 2014.

Son engagement lui a d'ailleurs valu d'être primé, en 2018, par la FAO, (Food and Agriculture Organization of the United Nations) dans le cadre de "Future Policy Award ", en reconnaissance de la " politique agricole exemplaire " qu'il a développé dans sa commune.

"C'est par les initiatives locales comme celles du maire Bâ que nous soutenons aussi nos ambitions nationales ", avait alors salué le Président de la République, Macky Sall.

Monsieur Oumar Ba a aussi été primé au titre de meilleure iniative climat en Afrique décerné par CGLA (cités et gouvernement locaux unies d'afrique ). Le premier magistrat de la commune de Ndiob est par ailleurs Président du Réseau des Villes et Communes vertes et écologiques du Sénégal (REVES) aussi Vice-Président du Conseil Économique Social et Environnemental du Sénégal.

M. Ba est officier de la médaille du mérite agricole décerné par le gouvernement français, officier de l'ordre national du lion décerné par le Président de la République du Sénégal.

Créée en 1958, I'AMS s'investit dans les missions de développement et de renforcement des capacités de ses membres. Elle a la vocation de jouer un rôle de diffuseur de la culture de Partenariat entre les différentes communes du Sénégal. En tant qu'espace de dialogue et de concertation, I'AMS soutient donc toutes les initiatives visant à renforcer les relations entre les communes sénégalaises et les partenaires au développement. Monsieur Ba est en terrain connu. Il a auparavant occupé la fonction de secrétaire permanent de l'AMS.