Afrique de l'Est: Les commerçants congolais et rwandais participent à une foire économique à Bukavu

Les commerçants de la République démocratique du Congo (RDC) et ceux de la république du Rwanda ont pris part, vendredi 9 décembre, à la foire commerciale organisée par l'organisation "Search for common ground" au couvent des Pères blancs dans la commune d'Ibanda, à Bukavu.

Cette activité avait but de renforcer la collaboration entre les petits commerçants transfrontaliers de la RDC et du Rwanda et maintenir un bon climat entre eux. Elle a été initiée par cette ONG internationale dans le cadre d'un projet transfrontalier entre la RDC et le Rwanda qui œuvre pour la résolution pacifique des conflits.

Selon le président de la plateforme des petits commerçants transfrontaliers du Rwanda, Ndayisenga Emmanuel, cette foire a permis aux deux parties de mettre fin aux équivoques et de trouver des arrangements pour mieux exercer leurs commerces :

"D'abord ça montre l'union entre nous les peuples limitrophes ceux de Kamembe et ceux de Bukavu. Nous sommes unis d'abord en matière de commerce parce que c'est grâce au commerce que nous vivons. Alors la foire ici, ça nous a aidés beaucoup pour nous mettre ensemble. On s'est convenu que nos amis du Rwanda vont rester au Rwanda et puis nos mamans ici de Bukavu, vont commencer à traverser pour récupérer les marchandises ici au niveau de la frontière pour aussi limiter tous ces conflits-là".

Pour le chef de bureau de Search for common ground à Bukavu, Narcisse Kalissa, l'apport de cette foire est de disponibiliser les opportunités et les échanges commerciaux entre les petits commerçants de deux pays :

"L'apport de cette foire commerciale c'est l'amélioration du climat de collaboration entre les petits commerçants du Rwanda et des petits commerçants de la RDC. Il y a ces dialogues et ces opportunités commerciales".

Des fruits, des poissons, des poules, de la semoule, du riz, des légumes et beaucoup d'autres vivres étaient exposés et vendus au cours de cette foire.