Ile Maurice: Noël - Des cadeaux à tout prix ?

Crise sanitaire, crise géopolitique, inflation et pouvoir d'achat en baisse. Avec la cherté de la vie, il est de plus en plus difficile aux familles de joindre les deux bouts. Ce qui transforme aujourd'hui ces fêtes de fin d'année en une source de stress pour les ménages sur le plan financier.

Au vu de cette situation, certains parents n'offriront pas de cadeaux aux enfants, petits ou grands ; d'autres réduisent leur budget et privilégient des cadeaux moins onéreux. Parmi eux, cette mère de famille qui affirme que, chez elle, il n'y aura pas d'échange de cadeaux mais seul un simple dîner pour Noël. D'autres comme Didier, père de deux enfants, ont l'intention de privilégier des cadeaux utiles comme vêtements et chaussures car les temps sont durs, nous confie-t-il.

De plus, il devra acheter des uniformes et du matériel scolaire pour la rentrée en janvier 2023. "Mes enfants ont 9 et 11 ans. Ils comprennent que la famille est en difficulté. Néanmoins, je leur offrirai un petit cadeau pour leur faire plaisir mais en privilégiant l'essentiel. Donc pas de jouets. En cette fin d'année 2022, pour nous, il n'y a pas de reprise. La situation s'est détériorée et on doit faire attention aux dépenses."

Pour d'autres parents comme Cindy, une stratégie a été trouvée pour que le souhait de son enfant se réalise. Elle s'est mise à la tâche des mois à l'avance, depuis septembre. "Le budget pour les cadeaux est le même. J'ai commencé les achats tôt, afin de pouvoir faire plaisir à mon enfant. Il est vrai que les prix des jouets dans certains magasins sont très élevés. Certains jouets ne valent pas le prix affiché. Mais je pense que chacun peut se faire plaisir selon ses moyens. Même un cadeau de Rs 50 peut faire sourire un enfant qui attend Noël avec impatience."

Contexte inflationniste

Du côté des magasins, selon le président du Front des petits commerçants, Raj Appadu, un simple jouet peut s'acheter à moins de Rs 100. Cette année, ils ajouteront à leurs anciens stocks, des nouveautés. "Pour faire venir les jouets des pays d'origine, il y a toujours des difficultés. La roupie a perdu de sa valeur et de l'autre côté il y a un manque de devises, le prix des matières premières à la source a augmenté et le prix de vente avec. Mais pour d'autres jouets, le prix reste le même."

Chez King Jouet, en cette fin d'année, 70 % des prix sont les mêmes qu'en 2020 et 2021, indique le responsable du magasin. Une hausse des prix ne concerne que 30 % de leur collection. Comparé aux deux années précédentes, le magasin compte beaucoup de nouveautés. Les Pokémons reviennent en force, la nouvelle gamme de Majorette, comprenant voitures et camions, entre autres, et les toupies Beyblade sont de nouveau tendance. D'autres nouveautés sont proposées dans la gamme Playmobil et Lego ainsi que les poupées Enchantimals en pièce unitaire et boîte de collection. Les prix ? Ils commencent à Rs 400. Le prix d'un vélo varie entre Rs 4 000 et Rs 11 000. Tout dépend de la marque et l'option choisies.

En cette période de fin d'année, dans un tel contexte inflationniste, le président de l'Association pour la Protection de l'environnement et des consommateurs, Suttyhudeo Tengur, conseille aux parents de dépenser intelligemment. "Il faut considérer le budget et privilégier des cadeaux instructifs et éducatifs tout en faisant plaisir aux enfants. C'est aux parents de balancer ces trois aspects dans l'intérêt de la famille."

Il souligne qu'il ne faut pas croire qu'en donnant aux enfants des cadeaux comme des drones ou autres jouets plus sophistiqués, ils seront plus 'heureux'...