Ile Maurice: Hippisme - Dernier tour de piste de l'écurie Gujadhur

La journée dominicale de ce dimanche 11 décembre restera à jamais gravée dans l'histoire des courses mauriciennes. En effet, l'emblématique écurie Gujadhur a présenté en ce dimanche ses derniers partants en compétition après 118 d'existence. La MTCSL a tenu une cérémonie spéciale pleine d'émotion en fin de journée pour remercier l'état-major de cette écurie pour sa contribution aux courses.

Le patron de l'écurie, Ramapatee Gujadhur, et son épouse se sont même vu décerner le Trophée Sir Robert et Lady Maria Farquar des mains du président du MTC, Me Gavin Glover. L'émotion était à son apogée dans les loges et dans les gradins. Les fans de la plus vieille écurie s'étaient massés et ont chaudement applaudi les membres de la famille Gujadhur et le staff de l'écurie en guise d'appréciation.

Par ailleurs, cette journée a aussi été marquée par le sacre du jeune jockey mauricien Ianish Taka chez les jockeys en toutes catégories. Il a remporté le titre chez les jockeys mauriciens mais aussi au général face aux cavaliers étrangers. Il a remporté quatre courses ce dimanche après-midi pour sceller le sort de ses adversaires. Il a frappé avec Dunzie, Magnum P I, Opague et Zum Zum.

L'épreuve principale a été remportée par l'outsider Hubble (Sooful). Quant à la course réservée aux cavalières, elle est allée à la Suissesse Jenny Langhard. Grace à sa victoire sur The Right Stuff, elle s'est offert le titre de championne. Les deux autres courses au programme ont été remportées par Thomas Henry et Dutch Alley.