Ile Maurice: Dev Jokhoo - "Les 42 kg de drogue retrouvés dans l'affaire Bruneau Laurette intriguent..."

Il a fait partie des forces de l'ordre pendant 43 ans avant de prendre sa retraite. Il a évolué dans plusieurs unités avant d'être promu DCP et posté à la tête du NSS. Aujourd'hui, l'ancien haut cadre revient sans détour sur le fonctionnement de cette "police" qu'il ne reconnaît plus...

Allégations de "planting" et brutalité policière avec vidéos à l'appui, crimes, transferts annulés, pour ne citer que ces maux-là... L'indice de confiance de la population dans la police n'a jamais été aussi bas. Êtes-vous d'accord ?

La perception est là. Le comportement de certains policiers n'est pas approprié. Le système de recrutement non plus n'est pas approprié. À notre époque, il y avait une formation, un plan adapté. Par exemple, le policier n'avait pas le droit de se marier pendant ses trois premières années en poste. Et il devait apply for permission du commissaire de police pour le faire. C'est pour vous dire à quel point la police était stricte. Par ailleurs, à la base même, plusieurs policiers ont des fréquentations peu recommandables. Je trouve aussi qu'à 18 ans, une personne n'est pas assez mature pour le poste de policier. Il faudrait attendre qu'elle ait au moins 20 ans. J'ai toujours des contacts dans la police et je peux vous assurer qu'il ne se passe pas un jour sans qu'un policier ne soit lié à une affaire. Le breach of Domestic Violence Act est tellement commun. Des policiers sont même arrêtés pour cela.

La police est la seule organisation de la fonction publique qui soit la mieux structurée mais le problème est que tout le monde court seulement derrière les promotions alors qu'il n'y a pas d'efficacité. Aujourd'hui, il y a tellement de "managers" dans la police, comme des Assistant Commissioner of Police, surintendants, Chief Inspectors, entre autres, mais il n'y a pas de supervision. Un autre exemple : d'après mes informations, rien que dans le Nord actuellement, il y a 315 warrants - soit 315 personnes recherchées. Rien qu'au poste de police de Goodlands, il y a plus de 100 cas, mais rien n'est fait. La police a tendance à se focaliser sur des cas largement médiatisés et oublient presque tout le reste.

Que pensez-vous des allégations de "planting" et des vidéos de brutalité policière ?

J'ai fait 43 ans dans la police, il y a toujours eu de telles allégations. Mais je condamne les deux affaires et je suis entièrement d'accord que la vidéo chez Wayne Attock et celles de brutalités policières par des officiers du poste de Terre-Rouge ont créé un impact sur l'image de la police. Mais il ne faut pas condamner tout le monde dans la force policière. Certains font bien leur travail.

Le "planting" était-il à la mode à votre époque ?

Oui, les suspects utilisaient cela comme moyen de défense. Ils changeaient souvent de version, une fois pris dans les filets de la police. Mais on peut se demander, dans le cas de Bruneau Laurette par exemple, où la police aurait pu avoir une telle quantité pour faire du planting. J'ai un petit doute dessus. Mais encore une fois, vous vous souvenez que le CP avait annoncé 100 kg de drogue saisis par la Special Striking Team (SST) à Rivière-Noire, puis la police s'est ravisée pour dire qu'il ne s'agissait en fait que de 58 kg de drogue. Be apre inn al gagn 42kg ek Laurette, bé dimounn pé demandé sipa sa 42 kg kinn diminié laba la kinn al ek Laurette ? Dip aurait dû se préparer comme il se doit avant de venir faire une conférence de presse pour ne pas créer le doute.

Si un policier veut piéger quelqu'un, comment doit-il s'y prendre ? Est-ce facile comme bonjour ?

Non. Cela ne peut pas se faire par une équipe entière. De plus, si plus de deux personnes s'unissent pour faire ce genre de manœuvre, elles peuvent être poursuivies pour conspiracy to commit an unlawful act. Mais encore une fois, je me pose la question. Il y a des allégations de planting contre la SST, ensuite contre l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rose-Hill chez Attock. Mais qui était à la tête de l'ADSU de Rose-Hill ? Jagai ! Plusieurs se demandent si ce n'est pas une culture qu'a développée Jagai... Eski kapav fer enn koneksion ant sa dé lékip-la ?

Revenons à l'affaire Attock. Le Groupe d'intervention de la police mauricienne ou encore le MARCOS a été déployé pour cette opération. Pourquoi n'y avait-il pas de chiens renifleurs ? Cela aurait été plus approprié pour chercher la drogue, non ? À l'étranger, avant une quelconque fouille chez une personne, le policier est aussi fouillé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de planting. Puis, pourquoi tous ces policiers dans une seule pièce chez Attock ? Était-ce nécessaire d'avoir tout ce monde ?

Le transfert des policiers impliqués dans l'affaire Attock a été annulé à la dernière minute, est-ce normal ?

Vous ne trouvez pas que la police se ridiculise ? Si Anil Kumar Dip était intelligent, il aurait dû informer à qui de droit que ces transferts étaient "just to diffuse an explosive situation" et qu'après il maintient son choix. Pourquoi ce changement de position ? Peut-être que des instructions ont été données dépi parla... Il est possible que les policiers concernés ont menacé, ont fait pression ou qu'ils savent plus qu'ils ne le devraient ou encore qu'ils ont été témoins de choses pas très catholiques... Comme dans le cas de l'ASP Roshan Kokil. Mé Kokil pa pé kozé li !

Quid de l'affaire d'Akil Bissessur ? Le fait même de dire qu'Akil Bissessur était sur un radar, veut dire qu'il y avait battle preparation et qu'il fallait avoir les munitions nécessaires. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de search warrant signé par un magistrat. Pa dir mwa zot pann gagn létan... Puis, pourquoi ne pas avoir attendu qu'Akil Bissessur fasse des transactions avec ses 'fournisseurs' et le prendre en flagrant délit s'il était sur un radar déjà ? Cela aurait été le jackpot pour la police, non ?

Que risquent les responsables de "planting" en ce moment ?

Bé éna prizon ladan !

Trouvez-vous normal que des policiers enquêtent sur d'autres policiers à travers l'Independent Police Complaints Commission ? Non. Il se peut qu'il y ait d'anciens policiers mais il faut des personnes impartiales et accountable. Pourquoi ne pas mettre sur pied un Parliamentary Committee ?

Votre avis personnel sur l'affaire Laurette ? Il y a des choses pas nettes non ? Confondre graines de chia et drogue synthétique... Ou encore des fusils "zouzou". N'est-ce pas risible ?

Je trouve cela inacceptable. Je viens d'entendre qu'il s'agissait de fusils 'factices' mais dès le début, les Mauriciens le savaient, eux. It was either toy guns or miniature ones. Koumadir bann fizi pirat séziem siek la !Mais personne ne parle des munitions retrouvées dans l'affaire Laurette. Est-ce que les fusils et les munitions étaient compatibles ? Un policier devrait pouvoir différencier des vraies armes des fausses. Tous ont la formation pour cela. Mais dans le cas de Laurette, je ne m'avancerai pas plus car l'affaire est en justice.

Que pensez-vous de la SST et de ses méthodes ?

Avant l'ADSU, vous savez, il y avait la Vice Squad qui faisait un travail formidable sur le terrain. Les policiers avaient leurs informateurs à qui ils offraient un "protection money". Mais par a suite, faute de trafiquants, les informateurs se sont eux-mêmes transformés en trafiquants et ces policiers ne pouvaient pas les toucher car ils étaient avant leur informateur. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important de recycler l'ADSU. Quant à la SST, nous voyons que la plupart de ses opérations se font dans des régions où évoluait Jagai avant car il a ses informateurs là-bas. Ses opérations ne sont pas conventionnelles, pas comme l'ADSU. SST pé vinn kouma bann métod Raddhoa (NdlR, Prem Raddhoa), zot pé téroriz dimounn... Et il se passera la même chose qu'avec Raddhoa. Le gouvernement au pouvoir lâchera la SST quand il aura atteint son but politique.

Après, je dis qu'il faut des personnes compétentes. Jagai ne peut pas venir choisir sa propre équipe. Bizin pa pran dimounn zis akoz bel lébra, pou fer dimounn per ! Pour le moment, les membres de la SST n'ont pas fait leurs preuves en cour. Be zour zot alé, bann avoka pou détourn zot ! Ena enn paké weaknesses dan zot fason fer... Le nom SST est d'ores et déjà oppressif en lui-même. En plus, la SST arrête la plupart des opposants à ce régime, elle donne l'impression d'être un outil politique entre les mains du gouvernement.

La relation entre le gouvernement et la police n'est-elle pas devenue incestueuse, justement ?

Cela a toujours été le cas. Mais jamais à un tel degré. Actuellement, Anil Kumar Dip est un agent politique du gouvernement. Vous ne pouvez pas inviter le Premier ministre à venir prendre la parole à toutes les fonctions de la police. 6 000 personnes environ (900 policiers et les membres de leur famille) étaient invitées à la passing-out parade au Gymkhana. Et le PM a fait un discours. Eski si li fer enn kongré, li kapav gagn 6 000 dimounn dévan li ? Si li gagn li bon, mé li pa pou gagn sa kantité-la...

Qu'en est-il de l'affaire Kistnen, où la police s'était empressée de conclure au suicide, avant que tout ce sordide dossier ne soit déterré ?

Cela dépend de la formation de la police. Mon supérieur à la Training School m'avait dit : "Si vous avez une affaire de wounds and blows, traitez-la comme un meurtre." Je l'ai répété à mes élèves. Personnellement, dans l'affaire Kistnen, je ne trouve pas le procédé de la police correct. La magistrate le dit aussi. Mais encore une fois, quelle a été la suite de l'enquête judicaire ? Où en est l'enquête aujourd'hui ? Aucun accusé n'a été interrogé. Pourquoi ? La police craint de prendre des décisions dans ce cas. Li pa trouv nanyé, li pa tann nanyé. Moi aujourd'hui, je lance un appel pour que les personnes qui ont des informations sur la mort de Kistnen viennent de l'avant avec du courage et accompagnées de leur avocat pour les assister. De l'autre côté, la police devrait mettre l'accent sur un reward money.

Quelles sont les qualifications requises pour être un bon policier, selon vous ?

Mon frère (NdlR, Ranjit Jokhoo) et moi, nous avons rejoint la police quand on ne demandait que le CPE et nous avions le School Certificate. Cela ne nous a pas empêchés de gravir les échelons. Il y a eu même des commissaires de police qui n'avaient que le CPE, mais ils ont servi la police comme il se doit. Je pense qu'aujourd'hui, le SC est suffisant. Ces personnes ont la base. Pourquoi chercher ceux avec un HSC ou des diplômés qui vont déserter la force policière à la moindre occasion ? Vous savez que quand une personne rejoint la police, il y a un investissement d'au moins Rs 10 000 pour les uniformes et autres. Be kan zot alé, lapolis perdi sa...

Certains ne devraient-ils pas passer par une petite séance de remise en forme, à voir leur embonpoint, notamment ?

Oui. Il faudrait revoir le training des policiers. Avant, il était obligatoire de passer par la SSU ou la SMF avant d'être posté ailleurs sur le terrain. Mais aujourd'hui, il y a des policiers qui ont trente ans d'expérience et qui ne sont jamais passés par la SSU ou la SMF. Ki li pou vini ? Avant, les policiers avec plusieurs années de service étaient renvoyés à la training school pour des refresher courses ; aujourd'hui, il n'en est rien.

Votre avis sur la position d'Anil Kumar Dip sur les policiers tatoués ?

So what ? Venir leur dire de se faire enlever leurs tatouages aujourd'hui alors qu'il n'y a pas eu d'inspections régulières est most unfair. Les policiers devraient pouvoir le faire dans des endroits pas visibles en uniforme.

Y a-t-il un psychologue pour aider ceux qui en ont besoin ?

Oui, il y a des psychologues dans la police. Moi je connaissais tous mes hommes. Tout est dans la façon dont vous gérez ces personnes. De plus, je dis que les policiers doivent se consacrer uniquement à leur travail de policier et ne pas faire de deuxième travail à côté. Certains sont planteurs, chauffeurs, businessmen. Je suis contre car il faut qu'ils se consacrent seulement à leur métier de policier.

Ne pensez-vous pas que les policiers sont sous-payés, d'où un travail à temps partiel ?

Définitivement, ils sont sous-payés. Dans le passé, les policiers étaient des top civil servants qui étaient très bien payés. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est pour cela que beaucoup optent pour être gardien de prison ou pompier.

Que pensez-vous de la "performance" de l'inspecteur Shiva Coothen, responsable de la cellule de communication, qu'on envoie au front pour répondre aux questions sensibles ?

Shiva Coothen a des restrictions. Si la force policière peut recruter un médecin comme le Dr Sudesh Kumar Gungadin pour faire des autopsies ou encore un procurement officer, un financial officer qui ne sont pas des policiers, pourquoi pas un communication officer, spécialiste de la communication, pour faire le travail comme il se doit ? Les ministres ont leur attaché de presse, pourquoi pas la police ? Au lieu de mettre Shiva Coothen ki koz nonsense parfwa, boukou fwa. Sa devise : Il ne sait pas, il n'est pas au courant...

Et le rôle du commissaire de police, qu'on ne voit en conférence de presse que quand il y a de grosses saisies de drogue ?

Je dois vous dire que quand le gouvernement a nommé Dip, je m'étais dit "au moins, ce gouvernement a fait une des plus belles nominations". Car Dip a le background nécessaire pour être commissaire de police. Il a longtemps travaillé à la training school, il connaît tout le monde dans la force policière. Mais où sont passées ses connaissances et son expérience aujourd'hui ? Je suis déçu mais il se peut qu'il ait des contraintes, lui seul le sait. Par exemple, 100 kg de drogue réduits à 58 kg dans l'opération de Rivière-Noire par la SST, cela n'aurait jamais dû se passer. C'est cela qui fait tache sur sa crédibilité en tant que commissaire de police. Mario Nobin au moins faisait des conférences de presse pour aborder des problèmes mais Dip ne fait rien. Il ne parle presque jamais. Li koz zis kot pa bizin ! Oui pour un commissaire de police apolitique et indépendant mais encore une fois qui va procéder à la sélection d'une personne à ce poste ?

Que doit faire la police désormais pour redorer son blason ?

Que la police fasse son travail avec la conscience claire. Par examp, kouma dan ka Kistnen, apel Yogida Sawmynaden, pran so statement, so défans. Vous montrez ainsi aux Mauriciens que vous faites votre travail.

Vous avez vos informations et vos sources. Que pensez-vous du travail actuel du NSS ?

Le National Security Service (NSS) n'est plus ce qu'il était. Actuellement, la National Coast Guard et l'ADSU ont leur propre intelligence cell ; chaque district a sa Crime Intelligence Unit ; à quoi sert le NSS dans ce cas ? Légalement, le NSS n'a pas le droit de surveiller les personnalités et autres politiciens. N'est-ce pas le moment de le dissoudre ?