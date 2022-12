Ile Maurice: Qatar 2022 - Le Mauricien Jean Vincent Carosin fait le buzz

Sa photo fait le tour du monde. Bien entendu, elle n'est pas passée inaperçue chez nous. Il a été identifié par ses amis sur plusieurs pages Facebook. Son message : "I am from Mauritius, I don't have a team, so I support all of you." Il n'en fallait pas plus pour que notre compatriote Jean Vincent Carosin, qui réside et travaille au Qatar, dans l'hôtellerie plus précisément, ne devienne la 'star' des réseaux sociaux.

À 28 ans, l'ancien étudiant de Vatel Mauritius - Hotel & Tourism Business School est un passionné d'aventure. Il confie qu'il travaille en outre pour la Federation International of Football Association (FIFA) et il est responsable de la partie hébergement des fans, médias et du staff de la FIFA depuis avril 2022. Mais qu'importe la distance ou les responsabilités, s'il y a bien une chose qu'il n'a pas oubliée, c'est son île natale... "Je suis un passionné de voyages et d'hôtellerie. C'est pour cela que j'apporte mon drapeau (le quadricolore) partout où je vais. À chaque destination, je le brandis, je l'affiche, je le porte sur moi d'une façon ou d'une autre", précise Vincent, avec une note de fierté dans la voix.

Comment lui est venue l'idée du message précis lors de cette Coupe du Monde ? "Pour le message sur mon T-shirt, je voulais faire un clin d'œil à Maurice comme j'ai l'habitude de le faire, mais surtout faire connaître mon île au monde et montrer la diversité de mon pays." Est-ce vrai qu'il ne soutient aucune équipe en particulier ? "Oui, je soutiens tout le monde, toutes les équipes, au-delà des différences. Au final, à travers cette Coupe du monde historique au Moyen-Orient, c'était le moment de partager ce multiculturalisme. J'ai bien vu et je vois toujours que le foot rassemble les gens de tous les horizons au Qatar et ailleurs", conclut notre compatriote.