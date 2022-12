Afrique: Mondial 2022 - Walid Regragui - " On devait écrire l'histoire de l'Afrique, on l'a fait... "

Artisan de la première qualification d'une équipe africaine en demi-finale de Coupe du Monde, le sélectionneur des Lions de l'Atlas Walid Regragui s'est confié sur son travail accompli avec les joueurs, trois mois seulement après son arrivée sur le banc de la sélection.

Avant d'affronter soit la France, le sélectionneur marocain Walid Regragui est conscient de l'exploit réalisé, notamment à l'échelle continentale.

" On devait écrire l'histoire de l'Afrique, on l'a fait. Ce n'est pas une question de respect, on avance avec nos qualités. On a perdu beaucoup de monde, on s'est accroché et on a créé un état d'esprit. L'Afrique est sur le devant de la scène. J'espère que j'ai ouvert la voie aux coachs africains, on travaille, on progresse. Je veux remercier tout le staff, mais ce n'est pas fini comme j'ai dit" , a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.