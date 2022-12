Congo-Kinshasa: SONAS SA - Le DG Clément Désiré Kabongo a pris ses fonctions

Après la cérémonie de remise-reprise, présidée par le Secrétaire Général du Portefeuille, Stéphane Kankonde, le jeudi 8 décembre 2022, entre l'équipe sortante et celle de nouveaux mandataires à la Société Nationale d'Assurances (SONAS S.A), Clément Désiré Kabongo Moba a pris officiellement ses fonctions de Directeur Général.

Juriste chevronné, et avocat de carrière à la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, ayant un parcours élogieux de 16 ans dans la gestion administrative, qui va présider aux destinées de cette société commerciale.

Ainsi, la nouvelle équipe affiche complet avec Robert Kamambueni Iwassa, Clément Désiré Kabongo et Daniel Musangu, respectivement Président du Conseil d'Administration, Directeur Général et Directeur Général Adjoint.

C'était au siège social de cette entreprise publique, situé dans la commune de la Gombe, devant les cadres et agents de cette entreprise, très enthousiasmés d'accueillir leurs nouveaux dirigeants.

Pour la circonstance, Gilbert Badibanga Bangula, DGA sortant, a remis au nom du DG sortant, Lucien Ekofo empêché, officiellement le bâton de commandement à son successeur.

Me Clément Désiré Kabongo Moba a lancé un vibrant hommage au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir placé sa confiance en eux, afin de piloter la haute direction de cet alma mater.

Il a reconnu, dans son mot de circonstance, l'action managériale de ses prédessecceurs, sous la conduite de Jean-Lucien Bonyeme Ekofo, laquelle a permis à la Sonas de résister à la concurrence qui sévit désormais dans le secteur des assurances en République Démocratique du Congo.

Soucieux du bon rendement en tant leader dans le secteur, il a invité l'ensemble du personnel à doubler d'ardeur pour la vie et la survie de la Sonas.

Gilbert Badibanga a fait savoir que pendant 3 ans et 6 mois, l'équipe sortante a travaillé d'arreche-pied avec l'ensemble des cadres et agents pour relever de nombreux défis auxquels la Sonas S.A se trouve confrontée, en cette période de libéralisation du marché des assurrances. Il a cité, dans la foulée, la remise au travail et en confier des cadres et agents de la Sonas S.A ; la fidélisation de la

clientèle par le paiement régulier des sinistres; l'acquisition de nouvelles affaires ; le paiement régulier des salaires; l'achat, l'installation, le paramétrage et le test du nouveau logiciel adapté à la gestion informatisée des opérations des assurances. Egalement, l'installation de la gestion prudentielle et l'amélioration de la gestion de l'entreprise avec l'accompagnement de l'Inspection Générale des Finances (IGF), le renouvelement de l'outil de travail; la surveillance et l'animation de l'imposant réseau de distributiin des produits d'assurances à travers les 80 Agences essaimées sur le territoire national.

La formation permanente du personnel, la prise en charge médicale suivie des cadres et agents ainsi que de leurs membres de famille. "Nous restons à la disposition de nouveaux dirigeants pour les accompagner dans leurs lourdes tâches afin de permettre à notre chère entreprise de mieux se comporter face à la réalité de la concurrence sur le marché des assurances en RDC", a-t-il déclaré en substance.

Robert Kamambueni a remercié le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa reconduction aux postes de Présient du Conseil d'Administration, et a promis d'accompagner les nouveaux dirigeants avec l'ensemble du personnel.