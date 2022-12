Sénégal: Mercato - Ismaila Sarr lorgné par Everton

Auteur d'une prestation fort appréciable lors de la Coupe du Monde avec les Lions de la Térenga, Ismaila Sarr a fait monter sa côte auprès des clubs. Il est notamment lorgné par Everton.

Les recruteurs de la Premier League anglaise se repositionnent un peu plus derrière Ismaila Sarr. L'international Sénégalais de Watford en Championship n'est plus seulement pisté par Aston Villa. Une autre formation de l'élite anglaise est entrée dans la course.

Le média Mirror a révélé que Everton s'intéresserait à l'international Sénégalais de 24 ans. Formé à Génération Foot du Sénégal, l'ailier droit est arrivé chez Watford en 2019 pour 30 millions d'euros et est lié au club jusqu'en juin 2024. Il a à son actif six buts et trois passes décisives.

Celui qui voudra s'offrir les services de Ismaila Sarr devra désormais s'acquitter d'une dette de 40 millions d'euros, face à une formation des Hornets qui n'a d'ailleurs pas très envie de se séparer de son sénégalais. Steven Gérard et ses Toffees doivent visiblement beaucoup s'activer, s'ils veulent obtenir quelque chose.