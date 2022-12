Angola: L'ouvrage sur Agostinho Neto présenté dans plusieurs villes cubaines

Luanda — L'ouvrage intitulé "Docteur António Agostinho Neto, un homme exceptionnel de son temps", de l'ancien ambassadeur de Cuba en Angola, Oscar Oramas Oliva, a été présentée cette semaine dans les provinces cubaines de Santiago de Cuba, Camaguey et Granma.

L'information a été fournie, ce samedi, par l'ambassade d'Angola à Cuba, soulignant que le livre est un essai qui résulte de l'enquête et des souvenirs de l'ancien diplomate, ainsi que des témoignages de ceux qui connaissaient et étaient proches du premier président angolais.

Selon une note de presse parvenue à l'ANGOP, dans ses 176 pages, Oramas Oliva souligne que " le Père de la patrie angolaise ne pouvait pas exercer la profession de médecin mais celle qu'il exerçait a guéri l'âme d'un peuple colonisé ".

" Neto, tout au long de ta fructueuse existence tu as œuvré pour ta Sainte Espérance : l'indépendance de l'Angola ; sa patience, sa ténacité et sa fermeté. La conviction qu'il se battait en Angola pour des idéaux et des rêves qui dépassaient les frontières de Cabinda à Cunene, étaient la clé essentielle du bon chemin pour son pays dans les moments sombres", a écrit Oramas Oliva.

Oscar Oramas Oliva démontre que Neto était un géant de la pensée et de la pratique la plus révolutionnaire, avant et après l'indépendance et était et reste un exemple d'amitié étroite avec le peuple cubain, en particulier avec l'ancien chef de la révolution cubaine, Fidel Castro Ruz.

Oscar Oramas Oliva, qui est titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art et écrivain, a été le premier ambassadeur de Cuba en Angola.

Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur le processus de décolonisation en Afrique et les personnalités politiques du berceau du continent, une trajectoire qui fait de lui un fin connaisseur du sujet.