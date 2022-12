Tunisie: Sommet Sino-arabe - Un soutien ferme et engagé

- La Chine portera le volume des échanges commerciaux entre elle et les pays arabes à 430 milliards de dollars d'ici à 2027.

- Elle accordera une exonération de droits de douane à 98% des produits taxables importés des pays arabes.

- Elle fournira une aide humanitaire et de reconstruction à la Palestine, au Yémen, au Liban, à la Syrie et à d'autres pays qui en éprouvent le besoin.

- 300 types de technologies modernes seront mises à la disposition des pays arabes.

- 1 000 personnalités politiques, parlementaires, médiatiques et intellectuelles des pays arabes seront invitées à se rendre en Chine.

- Une coopération entre 500 entreprises culturelles et touristiques chinoises et arabes sera établie.

- Traduction de 100 livres et œuvres littéraires chinois et arabes et soutien à la réalisation de 50 œuvres ou programmes audiovisuels.

Faire rayonner l'esprit d'amitié sino-arabe et construire une communauté plus solide, renforcer la solidarité et la coopération, et apporter plus de bénéfices aux peuples chinois et arabes pour contribuer au progrès de l'humanité, tels ont été les principaux messages à l'issue du premier Sommet sino-arabe qui vient de se clore à Riyad.

La Chine a affirmé sa volonté de soutenir les efforts des Etats arabes pour explorer en toute indépendance une voie de développement adaptée à leurs conditions nationales et prendre fermement en main leur propre destin. Il s'agit d'approfondir la confiance stratégique mutuelle et à s'accorder mutuellement un soutien ferme dans la préservation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la dignité nationale de part et d'autre, tout en défendant ensemble le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui, de poursuivre le véritable multilatéralisme et préserver les droits et intérêts légitimes de l'ensemble des pays en développement.

C'est dans ce sillage que le président chinois Xi Jinping a annoncé "huit actions conjointes" pour la coopération pratique entre la Chine et les pays arabes qui seront à même de changer la donne au cours des prochaines années.

Promouvoir le développement

La Chine, qui s'efforcera à porter le volume des échanges commerciaux avec les pays arabes à 430 milliards de dollars d'ici 2027, entend mettre en œuvre des projets d'aide et de coopération au développement d'une valeur de 5 milliards de RMB, et l'inclusion de 30 projets répondant aux conditions des pays arabes dans le groupe de projets de l'Initiative mondiale pour le développement. La Chine fournira un soutien sous forme de prêts et de lignes de crédit aux pays arabes en fonction de leurs besoins de financement pour des projets qui incluent la capacité de production, les infrastructures, l'énergie, la finance verte et autres domaines, et soutiendra la Banque asiatique d'investissement dans le financement des projets de modernisation des infrastructures, soutiendra les investissements à faible coût et durables, accordera un traitement d'exonération de droits de douane à 98% des produits taxables importés des pays arabes les moins avancés, fournira une aide humanitaire et de reconstruction à la Palestine, au Yémen, au Liban, à la Syrie et à d'autres pays qui en éprouvent le besoin. Deuxièmement, un plan de travail conjoint dans le domaine de la sécurité alimentaire a été défini. La partie chinoise tient à aider la partie arabe à améliorer le niveau de sa sécurité alimentaire et à accroître sa capacité de production agricole globale. La partie arabe s'engagera à créer cinq laboratoires conjoints pour l'agriculture moderne et mènera 50 projets pilotes de coopération technique dans le secteur. La Chine a décidé d'envoyer 500 experts en technologie agricole aux pays arabes pour les aider à augmenter la production céréalière, à améliorer les récoltes et à optimiser ses capacités de stockage, de réduire les pertes alimentaires et d'accroître l'efficacité de sa production agricole ainsi que par la mise en place de "couloirs verts" pour l'entrée de produits agricoles et alimentaires arabes distingués en Chine.

Dans le domaine de la santé, la partie chinoise souhaite travailler avec la partie arabe pour fonder un centre de coopération sur les technologies de santé publique, la coopération dans l'innovation, la recherche et le développement de vaccins. Elle mettra en œuvre 5 projets de coopération en médecine traditionnelle chinoise et en médecines moderne dans les pays arabes, tout en continuant à envoyer des équipes médicales chinoises dans les pays arabes pour y travailler, en programmant 2 000 interventions chirurgicales gratuites et caritatives pour traiter les cataractes et en fournissant des services médicaux et de santé à distance aux peuples arabes.

Développer l'économie verte

Le développement de l'économie verte et l'innovation sont un autre axe que la partie chinoise tient à implémenter avec la partie arabe à travers le Centre sino-arabe de recherche internationale pour lutter contre la sécheresse, la désertification et la dégradation des terres, et pour mettre en œuvre 5 projets de coopération Sud-Sud pour faire face au changement climatique. La Chine soutiendra les efforts de la partie arabe dans la lutte contre les catastrophes et la réduction de leurs répercussions en utilisant les satellites météorologiques Fengyun et le centre météorologique mondial de Beijing. A cet effet, elle compte lancer un Centre météorologique sino-arabe qui fournira un accès au système de navigation par satellite Beidou, pour fournir des services distingués à la partie arabe dans les domaines des transports, des communications, de l'agriculture de pointe, de la recherche et du sauvetage, et d'autres activités de la logistique innovante telles que la recherche et le développement dans les domaines de la vie, de la santé, de l'intelligence artificielle, du développement vert et à faible émission de carbone, de l'information, des communications, de l'information spatiale et pour fournir 300 types de technologies modernes aux pays arabes .

Sur le plan de la sécurité énergétique, la partie chinoise tient à travailler avec la partie arabe pour établir un centre sino-arabe de coopération dans le domaine de l'énergie propre et à aider les entreprises énergétiques et les institutions financières chinoises à participer à des projets d'énergie renouvelable dans les pays arabes, dont la capacité totale installée dépasse 5 millions de kilowatts et de mener une coopération dans la recherche et le développement de la technologie de l'énergie, en renforçant la coordination sur la politique énergétique et en faisant progresser la mise en place d'un système mondial de gouvernance de l'énergie caractérisé par l'équité, la justice et le bien-être. Le volet dialogue entre les civilisations fait aussi la part belle à la culture, aux arts et à la communication entre les peuples.

A cet effet, la partie chinoise invitera 1 000 personnalités politiques, parlementaires, médiatiques et intellectuelles des pays arabes à se rendre en Chine, travaillera en sorte de favoriser la coopération entre 500 entreprises culturelles et touristiques chinoises et arabes, mettre en place un programme de développement des compétences de 1 000 jeunes arabes dans les domaines de la culture et du tourisme. Il s'agit aussi de traduire 100 livres et œuvres littéraires chinois et arabes, le soutien à la réalisation de 50 œuvres ou programmes audiovisuels et de continuer à renforcer le rôle du Centre sino-arabe d'études sur la réforme et le développement, afin de promouvoir le dialogue entre les civilisations et de promouvoir l'échange d'expériences dans le domaine de la gouvernance et de la gestion.

Renforcer la coopération entre les armées

Concernant les jeunes, la partie chinoise accueillera le Forum sino-arabe pour le développement de la jeunesse et lancera le " Plan de coopération 10+10 pour les universités chinoises et arabes ". Dans ce cadre, 100 jeunes scientifiques arabes seront invités à visiter la Chine et 3 000 jeunes seront invités à participer à des activités de communication culturelle sino-arabe, alors que 10 000 parmi les compétences arabes seront invités à participer à des formations spécialisées dans la réduction de la pauvreté, la santé, le développement vert et autres domaines.

Enfin, un plan conjoint pour la sécurité et la stabilité dans les pays arabes en vue de renforcer le dialogue stratégique entre les autorités de défense et les forces armées des deux parties, renforcer l'échange de diverses forces de sécurité, la coopération entre les académies concernées, l'approfondissement de la coopération dans les domaines de la sécurité maritime, des opérations internationales de maintien de la paix, du transfert des technologies spécialisées et de multiplier les manœuvres militaires conjointes, des exercices et de la formation du personnel. A cet effet, 1 500 agents seront formés dans les domaines de l'instruction policière intelligente et de la cybersécurité.

Les deux parties travailleront ensemble pour mettre en œuvre l'initiative de coopération entre la Chine et la Ligue des États arabes sur la sécurité des données et établiront un mécanisme de communication sino-arabe dans le domaine de l'information électronique afin d'améliorer la communication et le dialogue dans les domaines de la gouvernance des données, de la cybersécurité, etc.