Ile Maurice: Affaire Bruneau Laurette - L'activiste autorise la vérification de ses comptes en banque

Un masque de Pinocchio découvert dans le coffre de sa voiture

On aura tout vu et tout entendu. Ou presque. Car l'affaire Bruneau Laurette réserve chaque semaine son lot de surprises. Ainsi, après les graines de chia, les armes "factices", voici venir... le masque de Pinocchio... Mais aussi un téléphone satellitaire qui serait hors d'usage depuis sept ans... Sinon, l'activiste a donné son aval pour que ses comptes en banque soient vérifiés par les enquêteurs.

En attendant, rappelons qu'au début du mois, la charge provisoire de possession de cannabis synthétique a été rayée. La raison : le Forensic Science Laboratory (FSL) a confirmé que les 700 grammes de "suspected substances" saisis chez lui n'étaient pas de la drogue. Les avocats de l'activiste ont, eux, fait savoir qu'il s'agissait de graines de chia.

Le vendredi 10 décembre, Me Shakeel Mohamed a fait savoir qu'il avait interrogé les témoins sur la pureté des 42 kg de haschisch - valant Rs 240 millions - qui auraient été retrouvés dans le coffre de la voiture de Bruneau Laurette. "Zanfan lekol koné ki la pureté ladrog ena koneksion avec so valer. La pourswit pa anvi les mazistra koné si FSL inn investigate lor la pureté. C'est à partir de cet assessment of the nature of the evidence que le magistrat pourra décider si oui ou non il doit accorder la liberté conditionnelle à mon client. Pa simpléman séki lapolis dir ou manz boul-la", ironise l'avocat de Bruneau Laurette.Il faut noter que des journalistes de notre rédaction tentent depuis jeudi soir d'entrer en contact avec le représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques, Roshan Santokhee, mais en vain.

Par ailleurs, hormis les armes "imitation" découvertes dans sa maison, un autre objet pour le moins insolite, retrouvé dans le coffre de la BMW de l'activiste cette fois, retient l'attention : il s'agit d'un masque de Pinocchio, selon ses avocats. Sans doute a-t-il été utilisé pendant une des manifs à laquelle a participé l'activiste ? Il faut dire qu'on l'a surtout vu avec des masques, dont celui utilisé dans Casa de Papel... Autres questions : le fameux masque a-t-il été saisi et traité comme une pièce à conviction ? Pourquoi n'en entend-on pas parler ?

Faits importants : vendredi toujours, Bruneau Laurette a déclaré en présence d'un de ses avocats, Me Rouben Mooroongapillay, qu'il souhaite faire une entrée au Central Criminal Investigation Department (CCID) indiquant qu'il donne volontairement son consentement à la police et à l'Information and Communication Technologies Authority pour examiner le téléphone satellitaire saisi. Durant un de ses interrogatoires, l'activiste a expliqué que cet appareil ne fonctionnait plus depuis des années, car il n'y a pas de carte SIM insérée à l'intérieur. Il a en outre confié avoir travaillé sur des bateaux, avec une équipe étrangère qui avait loué ses services, pour traverser "des zones dangereuses". Il est aussi disposé à écrire une lettre autorisant les établissements où il possède des comptes bancaires à son nom personnel ou des sociétés dont il est actionnaire/administrateur, à y donner l'accès complet à la police. Ceci dans le but de montrer qu'il n'a effectué aucune transaction illicite.

Bruneau Laurette demande en outre que cette entrée soit communiquée d'urgence au surintendant Rajaram du CCID afin que l'enquête avance enfin.