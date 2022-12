Ile Maurice: Période festive | Métro - l'entrain

Vacances scolaires, pensionnés ayant reçu leur bonus et qui font des achats, entre autres... Vous l'avez sûrement constaté ces derniers jours, les passagers affluent en grand nombre sur les différentes plateformes des stations de métro.

Et, au cours de ces prochains jours, avec l'entrée de plain-pied dans les célébrations de fin d'année, les wagons seront davantage pris d'assaut. "Nous accueillons en ce moment entre 37 000 et 40 000 passagers. Et nous estimons que ce chiffre sera revu à la hausse dans les jours et semaines à venir surtout avec la période festive", avance la cellule de communication de Metro Express Limited (MEL).

Justement, elle a déjà eu plusieurs requêtes pour étendre les horaires d'opération. "Nous sommes en train de nous pencher sur un calendrier spécial pour la période de fin d'année en fonction de la demande. Nous allons publier notre calendrier dans les jours à venir." Face à un tel engouement des voyageurs, la question de la rentabilité revient sur le tapis. Du côté de MEL, on affirme que les choses vont bon train. "Il faut savoir que la vente de tickets n'est pas le seul critère pour la rentabilité, nous avons le non-fare revenue qui est en pleine effervescence. Nous avons la publicité qui marche d'ailleurs bien, la location des magasins bientôt lancée, l'Ebene Recreational Park qui lance des activités payantes, entre autres. Ceci pour vous dire que nous sommes confiants que la rentabilité sera au rendez-vous."

En attendant, force est de constater que certains voyageurs ne valident pas leur ticket à la sortie du métro, surtout la MECard. "Tous les voyageurs doivent obligatoirement valider la MECard avant l'embarquement (Tap ON) et après avoir débarqué du train. Si le Tap Off n'a pas été effectué au débarquement, le montant sera automatiquement déduit de la ME Card pour le trajet complet.Il est donc conseillé de toujours Tap On et Tap Off." Par ailleurs, des contrôles plus stricts se feront sur les plateformes et dans les wagons. "Nous sommes en train de faire des exercices de contrôle - crackdown - où les inspecteurs, d'autres officiers de MEL et des policiers entrent dans le métro pour vérifier les tickets et MECards. Nous allons poursuivre ces exercices régulièrement. Et des sanctions seront prises contre les fraudeurs."

Alors que la ligne Curepipe-Port-Louis fonctionne à plein régime, qu'en est-il du trajet Rose-Hill-Réduit ? "Nous sommes très satisfaits des tests effectués en ce moment avec l'aide et la supervision de la police et d'autres autorités concernées. Le lancement de cette ligne qui connecte Rose-Hill, à Ebène et Réduit aura lieu bientôt." En parallèle, l'extension vers Côte-d'Or devrait débuter d'ici peu. "La préqualification des entrepreneurs indiens est terminée. Nous attendons des confirmations des autorités concernées pour initier la procédure de competitive procurement entre les compagnies indiennes préqualifiées." Une enveloppe de $300 millions, soit environ Rs13 milliards, a déjà été confirmée.