Ile Maurice: Lutte contre le tabagisme - Quelques restrictions partent en fumée

Les Public Health (Restrictions on Tobacco Products) (Amendment) Regulations 2022, promulguées le 10 juin dernier, seront amendées. Le Conseil des ministres a pris la décision de lâcher du lest sur les restrictions liées au tabac.

Alors que les amendements de juin prévoyaient que les emballages neutres devaient être en vigueur dès le 1er janvier 2023, la date a été repoussée au 30 mai. Autre changement : l'ancienne loi secondaire faisait état d'emballages neutres dans tous les points de vente sans exception. Désormais, les boutiques hors-taxes en seront exemptées. Quant aux images liées à la prévention, elles diminuent en taille, passant de 90 % de la surface de la boîte à 80 %. Les photos utilisées seront aussi différentes.

Il est aussi question d'autorisation des shishas. L'ancienne loi mentionnait que personne n'a le droit de "manufacture, import, distribute, sell or offer for sale in Mauritius - (a) a waterpipe ; (b) a tobacco product for use in connection with a waterpipe". Lorsque les nouvelles règlementations seront en vigueur, les hôtels quatre-étoiles et plus auront une autorisation pour l'importation et l'utilisation des shishas.

Quant à la date butoir du 1er mars 2023 pour écouler les stocks et être en règle avec la loi, elle a tout simplement été enlevée.