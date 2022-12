Congo-Kinshasa: Accueilli en triomphe à Lemba, FEPACO Nzambe Malamu - L'Evangéliste international Erego Aidini Abala recommande aux fidèles de prier pour Félix Tshisekedi et les FARDC

Le Représentant Légal de l'église Fraternité Evangélique de Pentecôte en Afrique au Congo en sigle FEPACO NZAMBE MALAMU et Président des églises évoluant sous le label FEPA dans le monde, l'Evangéliste international EREGO AIDINI ABALA a reçu un accueil chaleureux digne de son rang. Un bain de foule constitué des fidèles venant de tous les quatre coins de district évangélique de Mont-Amba qui ont envahi la paroisse de Lemba Sion, siège du district évangélique au quartier Lemba Terminus, dans la commune portant le même nom à Kinshasa.

Cette visite qui, d'une manière ou d'une autre, s'effectue à chaque fin d'année lui permet de faire connaissance de l'évolution et d'état des lieux de cinq districts; sur le plan de la santé spirituelle, du développement social et évangélique.

A son arrivée, il été accueilli par le pasteur provincial le Révérend Matthieu OKASI, les deux inspecteurs de district, la Députée provinciale, l'Honorable Yvette LUBALA NANGAA, élue de Mont-Amba et épouse de l'ancien président de la CENI, M. Corneille NANGAA, qui lui ont souhaité la bienvenue.

Dans la suite de la délégation du représentant légal, l'on pouvait remarquer la présence de son épouse, Mme Harmonie BAYENGA EREGO, celle du Secrétaire général, le Révérend Adrien OLONGO, y compris d'autres membres du comité directeur de l'église FEPACO.

A cette occasion, le représentant légal a demandé premièrement, aux fidèles chrétiens de prier pour notre nation, recommandé de prier pour le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, toutes les institutions du pays et les autorités politico-administratives et militaires, sans oublier nos forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, qui sont au front pour la défense de la patrie, afin d'implorer la miséricorde de Dieu pour qu'il restaure encore la paix dans notre pays et que cessent les massacres, les conflits armés, et l'occupation.

Il a demandé aux fidèles d'aimer notre beau pays que Dieu nous a donné. Selon sa prédication tirée du livre du 1 Rois 22:6-20, il a rappelé que les chrétiens doivent se conformer à la parole de Dieu, l'écouter, parler et faire seulement la volonté de Dieu et de ne jamais vouloir faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu et de faire confiance en Dieu seul. Car, lui n'abandonne jamais le juste.

Sans pour autant se dérober de ses habitudes d'évangéliser,en faisant appel à la conversion de leur vie en Jésus-Christ, une vingtaine des personnes ont répondu et se sont fait baptiser dans l'immédiat même.

Après sa prière aux malades, beaucoup de guéris ont pu témoigner sur le lieu, des miracles opérés comme à l'époque de son père, Mzee AIDINI ABALA, père des églises de réveil au Congo.

A la fin, les fidèles ont défilé par représentativité paroissiale avec leurs cadeaux en nature tout comme en espèces en signe d'action de grâce de la part de Dieu de l'apôtre Erego Aidini, au regard de sa bonté, de sa protection ainsi que de ses multiples bénédictions durant toute l'année 2022.

Et, enfin, tout ému de joie, ce dernier a béni tous les enfants de Dieu de Mont-Amba, en leur souhaitant meilleurs vœux pour l'année 2023.