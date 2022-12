Algérie: CHAN-2022 - Les Verts abordent la dernière ligne droite

ALGER — L'équipe nationale A' de football, composée de joueurs locaux, aborde ce dimanche la dernière ligne droite dans ses préparatifs en vue du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR) prévu en Algérie (13 janvier-4 février), en entamant un stage qui s'étalera jusqu'au 18 décembre, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, avec au menu deux tests amicaux face à la Mauritanie et le Sénégal.

Moins de deux semaines après leur dernier regroupement effectué aux Emirats arabes unis (10-26 novembre), ponctué de trois matchs de préparation face à la Syrie (1-0), le Sierra-Leone (3-0), et le Koweït (défaite 1-0), les coéquipiers de Chouaïb Keddad (CR Belouizdad) replongeront dans le travail avec cet avant-dernier stage avant la phase finale.

Bougherra devrait rendre public la liste convoqués pour ce stage, à l'issue des matchs de la 14e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, prévus ce dimanche après-midi.

Toutefois, ces deux rencontres seront délocalisées. Le match face à la Mauritanie se jouerait finalement à la même date au stade de Baraki à huis clos (20h00), alors que le test face aux "Lions de la Teranga" aura lieu samedi au stade du 19-mai 1956 d'Annaba. Ces deux rendez-vous feront office de "test event" pour les organisateurs.

Le Sénégal et la Mauritanie font partie des nations qualifiées pour le CHAN. Le Sénégal a hérité du groupe B avec la Côte d'Ivoire, la RD Congo, et l'Ouganda, alors que les Mauritaniens affronteront dans la poule D, à trois, le Mali et l'Angola.

Lors du CHAN, l'Algérie, dont il s'agit de la deuxième participation, évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Ethiopie et du Mozambique. Les Algériens entameront le tournoi le vendredi 13 janvier face à la Libye (17h00).

Les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.