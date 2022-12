Soudan: La Journée internationale des droits de l'homme

Khartoum — Le Mécanisme national des droits de l'homme a publié, hier samedi, une déclaration à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme.

La déclaration a affirmé que le Soudan est un membre actif de la communauté internationale dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme, notant que le Soudan cherche à faire plus d'efforts pour faire du droit au développement une réalité, et que tous les peuples vivent sur un pied d'égalité. , en particulier ceux qui ont affronté les épreuves et les fléaux des guerres et en sont sortis à la recherche d'un avenir meilleur pour leur peuple et pour toute la famille humaine.

La déclaration a indiqué que le Mécanisme national des droits de l'homme travaillera dur pour promouvoir les droits de l'homme au Soudan, ajoutant que le slogan de cette année pour célébrer la Journée internationale est (dignité, liberté et justice pour tous), qui est le même slogan qui indique les tendances du Soudan à la liberté, la paix et la justice, et avec laquelle le Soudan travaille pour la protection et la promotion des droits de l'homme.