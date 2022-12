Soudan: Le ministère du développement social célèbre la journée nationale et arabe de la famille

Khartoum — Le ministère du Développement social, représenté par l'Administration générale de la famille, a célébré la Journée nationale et arabe de la famille, qui vient le 7 décembre de chaque année, en réponse aux recommandations du Conseil arabe de développement social lors de sa (15ème) session, dans lesquelles il a souligné le rôle important que joue la famille dans tous les aspects de la vie.

La directrice du département général de la famille, Mme. Halima Abdel-Dayem, a déclaré dans son discours en s'adressant à la célébration, que cette célébration est un engagement et une réalisation des recommandations de l'Organisation arabe de la famille, et des décisions des conférences ministérielles de l'organisation en plus les décisions de l'organisation de la coopération islamique.

Mme Halima a indiqué l'intérêt du ministère pour la famille et son avancement social, économique et culturel, en plus d'activer des partenariats nationaux et internationaux liés à la famille, et d'encourager les études sociales afin de formuler une stratégie qui aiderait la famille à accomplir ses rôle grandissant tout en préservant sa cohésion et sa stabilité.