Sénégal: Mise en œuvres des orientations du gouvernement - Le Premier ministre Amadou Ba entame bien sa mission selon le Big

En moins de trois mois, le Premier Ministre Amadou BA a démontré son efficacité dans la mise en œuvre des orientations définies par le président Macky Sall.

Selon un document du Bureau d'information gouvernementale (Big), le succès retentissant du cinquième Séminaire intergouvernemental France Sénégal, avec un appui budgétaire direct exceptionnel de 100 milliards FCFA à travers cinq feuilles de route et six accords signés, en est une parfaite illustration dans un contexte de relance de l'économie sénégalaise avec un taux de croissance projeté à 10, 1% en 2023. Pour rappel, aussitôt après sa nomination, le Premier ministre Amadou Ba a engagé le combat contre la vie chère et pour l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages.

Selon la même source, le Chef du Gouvernement s'est particulièrement illustré dans la coordination des équipes chargées de mettre en œuvre les premières mesures issues des concertations nationales sur la cherté de la vie, initiées par le Chef de l'Etat en septembre dernier. Quinze (15) mesures fortes dont l'application rigoureuse et réussie restera l'un des premiers succès de l'actuel Premier Ministre.

"Dans son message à la Nation du vendredi 16 septembre 2022, le Président de la République, Macky Sall, après avoir rappelé les mesures estimées à plus de 620 milliards FCFA prises par l'Etat pour aider les ménages à faire face à la hausse des prix, a annoncé de larges concertations avec toutes les parties prenantes notamment les associations de consommateurs, les commerçants, etc. pour arrêter de nouvelles mesures ", rappelle le Big. Le 26 septembre, note le Big, le Chef de l'Etat ouvre les concertations au Palais de la République.

"Une séance à l'issue de laquelle, le Chef de l'Etat a édicté 15 mesures dont 11 d'urgence et 04 structurelles pour soulager les ménages. Quelques jours plus tard, le 30 septembre, le Premier ministre, Amadou Ba, sur instruction du président de la République, installe les différentes commissions chargées de réfléchir et de faire des propositions. Une mission qui connaîtra un franc succès, comme l'illustre les 11 mesures phares décidées par le Chef de l'Etat, le 05 octobre dernier ", informe le Big.