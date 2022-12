Congo-Kinshasa: La dignité humaine

Chaque année, le 10 décembre est célébré comme Journée internationale des droits de la personne. C'est une occasion de rappeler à tous que les droits des êtres humains impliquent le respect de la dignité humaine, qui est un droit fondamental de la personne et qui suppose que toutes les formes de violence soient interdites et empêchées.

Nous devons tous avoir la conscience des obligations mutuelles à l'égard des êtres humains, qui, ensemble, constituent les principes de base des droits de la personne. Nous devons donc faire preuve du plus grand respect de la dignité humaine et de réaffirmer notre engagement à protéger et défendre les droits de la personne, l'état de droit et promouvoir la justice sociale.

Hélas, la vie et la dignité humaines qui devaient pourtant être protégées au plus haut point, sont aujourd'hui sérieusement menacées, et ce, depuis près de trois décennies sans que cela n'émeuve pas grand monde dans ce monde capitaliste.

Aux donneurs de leçons, de commencer à prêcher par l'exemple en faveur du respect de la dignité humaine, par des actes concrets posés qui reflètent le respect de la dignité de l'autre et qui conduisent au respect de la vie humaine par tous.

Né justement le 10 décembre, la dignité humaine est une valeur qui me traverse le corps et l'esprit. Et, toute action qui est de nature à porter atteinte à la dignité d'un être humain est horrifiante pour moi.

Je pense pour vous aussi.