Afrique de l'Est: Répertoire des crimes commis par le RDF, le M23 et consorts, Livre Blanc - Le Gouvernement Congolais place la Communauté internationale devant ses responsabilités

Le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, en compagnie de son collègue des Droits humains, Albert Fabrice Puela, a, au cours d'un spécial briefing animé le vendredi 9 décembre 2022, procédé à la présentation du livre blanc sur l'agression avérée de la République démocratique du Congo par le Rwanda et les crimes internationaux commis par le RDF et les terroristes du M23.

A travers ce répertoire des crimes et massacres commis dans l'Est du pays, le Gouvernement de la République veut placer la Communauté internationale devant ses responsabilités, tout en exigeant l'ouverture, en toute transparence, d'une enquête et la mise en place d'un tribunal pénal spécial pour établir les responsabilités.

A en croire le Porte-parole du Gouvernement, avec la mise en place de ce livre, le Gouvernement Congolais ne veut plus que les faits puissent être oubliés. C'est ainsi que le gouvernement avec une commission d'experts attitrés que ce soit dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de l'environnement, de la diplomatie, ont travaillé d'arrachepied depuis plusieurs mois pour être en mesure de collecter la moindre preuve qui puisse appuyer l'argumentaire de la RDC, a informé Patrick Muyaya. Car, selon lui, il faut que la justice soit faite sur tout ce qui se passe en République Démocratique du Congo.

Il a poursuivi son intervention par affirmer que ce livre permettra également de démontrer que ce sont des crimes économiques commis après l'occupation de Bunagana par le M23 qui constituent un manque à gagner pour la République. Et pour obtenir réparation, le Gouvernement de la République réclame la mise en place d'un tribunal pénal spécial qui fera en sorte que tous les infâmes répondent de leurs actes.

"Nous voulons aller jusqu'au bout pour que justice soit faite, pour que justice soit dite, pour que non seulement ces crimes ne se répètent plus , mais également pour que ces populations qui méritent la paix se consolent de voir que les bourreaux ont été punis ", a lancé le porte-parole du Gouvernement.Voilà pourquoi, ce premier tome lancé en ce jour, servira à apporter notre narratif parce que pour cette fois la justice doit être rendue, a-t-il affirmé.

Pour le ministre des Droits humains, cette rencontre ne pouvait mieux tomber qu'à la veille de 10 décembre. Une date historique à travers le monde, consacrée justement à la déclaration universelle de droit de l'homme.

Une journée qui consacre le caractère sacré de la vie mais aussi le caractère égal de tous les hommes. " Tous les hommes naissent libres et égaux en droit", a-t-il rappelé.

Albert Fabrice Puela estime que cela fait plusieurs mois, plusieurs années que les droits de l'homme sont bafoués en République démocratique du Congo. Et le dernier en date, c'est le massacre de Kishishe, une barbarie et violence qui sévit dans cette partie du pays, a-t-il rappelé.

Selon lui, il faut non seulement qu'une justice soit faite, mais aussi qu'une réparation suive. Donc, il faut les sépultures pour ses hommes, femmes, enfants qui sont morts injustement dans leur propre pays.

Pour ce fait, il en appelle à la communauté internationale d'un traitement égal en RDC comme pour les Ukrainiens, " si les hommes se valent, il est important que la communauté internationale l'expérimente et le prouve, en réservant un traitement égal aux hommes de la République démocratique du Congo comme aux hommes de l'Ukraine".

Pour lui, l'Ukraine parvient à attirer l'attention de la communauté internationale, pourtant le sang des ukrainiens est rouge tout comme le sang des congolais.

Selon le ministre de Droits Humains, il est important qu'on s'appesantisse sur cette situation de droit de l'homme en République Démocratique du Congo.

Et avec ce livre blanc, il n'y aura plus de spéculation pour parler des crimes commis contre le droit de l'homme en RDC.