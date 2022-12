Congo-Kinshasa: En marge de la 3ème édition de "Noël des enfants Espoir", Chantal Yelu Mulop - "Il n'y a rien de plus magnifique que de partager avec les enfants ce temps de joie et des réjouissances"

Sous le haut patronage du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Madame Chantal Yelu Mulop, Conseillère du Président de la République chargée de la Jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme, a organisé, samedi 10 décembre 2022, au Parc animalier Kadima's pride of Africa, dans la Commune de N'sele, la troisième édition des "enfants Espoir". Cette initiative qui regroupe plusieurs enfants de différents orphelinats de Kinshasa, dans l'objectif de leur redonner du sourire, les assister, surtout en période de fin de l'année, était aussi perçue comme une occasion de réel brassage entre les enfants.

En effet, selon Chantal Yelu Mulop, organisatrice de l'activité, rien n'est plus magnifique que de partager avec les enfants des moments de joie et des réjouissances. C'est dans ce sens qu'elle a souligné que "les enfants font le bonheur de la vie, et passer un temps avec eux pour leur offrir ce dont ils ont besoin afin de combler leur attente en termes de bonheur est parmi mes missions primordiales", a-t-elle dit.

Mme Chantal Yelu Mulop et son organisation ainsi que tous les partenaires qui ont contribué pour la réussite de cette édition de "Noël des enfants de l'Espoir", n'ont pas lésiné sur les moyens pour redonner le sourire à ces enfants venus des différents orphelinats et maisons d'accueil de la capitale congolaise.

Au total, plus de 300 enfants ont pris part à cette troisième édition de Noël des enfants de l'espoir. En plus du repas de Noël et des cadeaux offerts à ces enfants dans une ambiance festive, ces derniers ont également bénéficié des jeux, des ateliers et séances de danse ainsi que de la visite du Zoo. Le programme était taillé de telle sorte pour faire le plaisir des enfants. Sur place, les activités étaient, entre autres, des jeux (questions culturelles, des concours danse... ) ; des contes, des fables ; de la musique etc.

Cet évènement a connu la participation exceptionnelle d'Antony Tshisekedi, représentant personnel du Chef de l'Etat, et de Monsieur André Kadima, promoteur du parc et d'autres invités de marque.

Justifiant la quintessence de cette activité, le représentant personnel du Chef de l'Etat à cette cérémonie a, à son tour, indiqué que l'objectif poursuivi a été de donner la joie à ces enfants, parfois marginalisés, pendant ces fêtes de Noël et de nouvel an.

A la fin de la cérémonie, la conseillère du Chef de l'Etat a rappelé à ces enfants qu'ils constituent l'avenir de la nation congolaise. Il leur a également rappelé les efforts fournis par le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, pour un avenir meilleur. Et de souligner que la gratuité de l'enseignement de base décidée et mise en œuvre par le Président Félix Tshisekedi, rentre dans le cadre de ces efforts pour que la jeunesse soit instruite et capable d'assumer les responsabilités qui lui incomberont demain. Dans cette ambiance festive, les enfants se sont côtoyés et ont partagé leurs expériences dans les montages et le dessin des objets des jeux, etc. Chacun est sorti du Parc national avec un kit à la main contenant les cadeaux remis par la Conseillère Spéciale et ses partenaires dans cette organisation.

A quelques heures de la célébration de la nativité de l'Enfant Jésus : "la Noël " parents et enfants se mobilisent tant bien que mal pour donner un cachet particulier à ce grand jour du 25 décembre.