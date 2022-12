Congo-Kinshasa: Grand Katanga - Les élèves de Sakania, Kolwezi et Kamina sensibilisés sur les questions des droits de l'homme

Mille élèves des quelques écoles de Sakania dans le Haut-Katanga, de Kolwezi dans le Lualaba et de Kamina dans le Haut-Lomami ont été sensibilisés de vendredi 9 au samedi 10 décembre sur les droits de l'homme par Justicia Asbl, à travers ses antennes. L'objectif étant d'outiller les jeunes élèves sur les notions des droits de l'homme afin qu'ils soient en mesure non seulement de les défendre mais aussi de dénoncer toutes leurs violations.

Le président de Justicia Asbl, Maitre Timothée Mbuya estime qu'inculquer les notions des droits de l'homme aux jeunes enfants, contribue à en faire de bons citoyens.

" Seule l'éducation aux droits de l'homme peut contribuer à la formation d 'un citoyen responsable un citoyen consciencieux et un citoyen capable d'aider la RDC à se développer à se reconstruire. Donc pour Justicia et ses partenaire la reconstruction de la Rdc passe inévitablement et avant tout par la formation d'un nouveau type des citoyens, un citoyen conscient de ses droits un citoyen également conscient de ses obligations vis -à- vis de la société ", explique Maitre Timothée Mbuya.

Pour cet activiste des droits de l'homme, la connaissance et la maitrise des droits de l'homme par les Congolais est une stratégie qui vise à lutter contre l'impunité des violations des droits humains. Cela va également permettre aux citoyens de se défendre et de défendre eux-mêmes leurs droits devant les mécanismes, soit juridictionnel, soit non juridictionnel.

Il espère donc " que bon nombre de nos concitoyens connaitront et maitriseront leurs droits, ils pourront exercer toutes les voies de recours possibles en cas de violations de leurs propres droits par les institutions étatiques et privées ".