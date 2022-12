Congo-Kinshasa: Effondrement du pont Lume à Beni - L'armée crée une déviation pour permettre le passage des véhicules

Quarante-huit heures après l'effondrement du pont Lume sur l'axe routier Beni-Kasindi, la branche de développement et infrastructures des forces conjointes FARDC-UPDF a annoncé le début des travaux, ce lundi 12 décembre, de la création d'une déviation au niveau du pont.

Selon le porte-parole de ces opérations conjointes, le lieutenant-colonel Mak Azukay, l'entreprise Dott Services est déjà à pied d'œuvre dans un premier temps pour permettre le passage de quelques véhicules en attendant la reconstruction de ce pont.

" Depuis hier, les ingénieurs de Dott Services sont au four et moulin. Dans un premier temps, ils vont essayer de dégager le véhicule remorque. Et je crois depuis ce matin, ils sont en train de chercher à créer une déviation pour permettre aux véhicules de passer. Ça sera un peu difficile dans un premier temps parce que la zone n'est pas tellement bonne avec la configuration du terrain, ça va nous prendre un peu de temps. Mais on va faire un effort pour qu'au moins les petits véhicules puissent passer ", a-t-il expliqué.

Le lieutenant-colonel Mak Azukay précise cependant que pour l'instant les camions à gros tonnage ne pourront pas passer par cette déviation.

" Ça sera un peu compliqué en ce moment pour les remorques et les citernes, mais sinon Dott va dans un premier temps créer une déviation du côté gauche de la route dans la bananerais. Et peut-être dans un ou deux mois, on doit relancer les travaux de construction de ce pont-là. Parce que c'est la sortie, c'est la porte de la République démocratique du Congo, donc on doit se focaliser sur ça et y travailler ", a-t-il dit.

Par ailleurs, le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF rassure également concernant la sécurité sur cette déviation :

" Ceux qui font régulièrement Beni-Kasindi savent que sur ce tronçon-là, les FARDC et l'UPDF font la patrouille pédestre chaque jour. Donc le problème de sécurité ne va pas se poser parce c'est justement là où nos militaires sont en train de patrouiller ".

Le trafic est interrompu entre Beni et Kasindi (Nord-Kivu) sur la route nationale numéro 4 depuis ce samedi 10 décembre. Et pour cause, l'effondrement du pont Lume jeté sur la rivière qui porte le même nom. Ce pont, construit depuis l'époque coloniale est situé à moins 50 kilomètres à l'est de la ville de Beni. Cet arrêt du trafic risque d'engendrer de nombreuses conséquences socio-économiques dans toute la région, d'après la société civile de Kasindi.