Congo-Brazzaville: Action de l'Etat en mer - Le secrétariat permanent et l'UE passent en revue les programmes d'appui

Lors de la première rencontre officielle entre le secrétaire permanent de l'Action de l'Etat en mer, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck, et l'ambassadeur de l'Union européenne (UE), Giacomo Durazzo le 12 décembre à Brazzaville, les deux personnalités ont planché sur les programmes qui bénéficieront d'un accompagnement de la partie européenne.

Le Congo et l'UE poursuivent les efforts visant à mettre en valeur leur partenariat et l'œuvre déjà amorcée. La partie européenne tient à apporter son appui à la réalisation des missions du secrétariat permanent du comité interministériel de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales. " Nous avons passé en revue les programmes d'appui tout en faisant une projection sur l'avenir, notamment l'année 2023 qui sera pleine d'activités en mer et dans les eaux continentales ", a déclaré l'ambassadeur de l'UE au sortir de l'échange avec le secrétaire permanent de l'Action de l'Etat en mer.

Parmi les projets figurent, entre autres, l'appui à la stratégie de sûreté et de sécurité maritime ; l'appui à la mise en place de la stratégie nationale de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales...

A l'occasion de cet échange, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck a évoqué la question de formation qui, selon lui, doit reposer sur un certain nombre de supports. Ainsi, il a mis à la disposition de l'ambassadeur de l'UE un exemplaire de la revue congolaise de transport et affaires maritimes, laquelle revue existe depuis 2004 et publie les contributions des grands spécialistes du Droit maritime et de la mer. Pour le secrétaire permanent de l'Action de l'Etat en mer, il est question de la muter en revue africaine du domaine qu'il dirige avec le Pr Martin Ndendé de l'université de Nantes, en France.

Aussi Giacomo Durazzo a-t-il reçu des mains d'Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck l'exemplaire de l'ouvrage " Pour une marine marchande au service du développement ", écrit par son prédécesseur Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, le 14 mars à Paris, en France.