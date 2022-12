Congo-Brazzaville: Vie des clubs - La section basketball des Diables noirs renouvelle ses instances dirigeantes

Au cours d'une assemblée générale élective, organisée le 10 décembre à Brazzaville, les membres et sympathisants du club multidisciplinaire des Diables noirs, notamment ceux de la section basketball, ont élu un nouveau bureau exécutif.

Très bien connus du monde sportif congolais, les nouveaux élus de la section basketball des Diables noirs sont bel et bien dans leur zone de prédilection. Certains d'entre eux ont occupé des fonctions dans le bureau sortant et souhaitent redynamiser l'engagement de cette section.

Cette nouvelle équipe veut, en effet, donner une nouvelle énergie à la section basketball des Diables noirs. Dirigé par Roland Dimi Yoka, le bureau élu à la majorité absolue s'est engagé dans la relance de basketball au sein de ce club, promettant de former et de rebooter les athlètes afin de le relancer sur les plans national et international.

" Nous devons redonner le goût du basketball à nos athlètes ainsi qu'à nos enfants. Si au niveau du football notre club fait des exploits, nous devrons également suivre. Ce qui est certes difficile mais pas impossible ", a signifié Roland Dimi Yoka après avoir reçu les attributs du club des mains du premier vice-président de la ligue de Brazzaville.

Pour mener à terme sa nouvelle mission, Roland Dimi Yoka, par ailleurs frère de l'une des grandes stars du Paris Saint-Germain basketball, devrait compter sur l'apport des autres membres du bureau. Il s'agit de Diallo Mamadou, Landry Mbere, Franne Soumbou et Chefor Demeveng en qualité de vice-président. Le secrétariat sera dirigé par Clémence Marcelle Moukengue, suivie de Melraph Tchibinda. Si Nelia Massamba et Arnaud Koubadianga sont respectivement trésorier général et trésorier général adjoint, Mikhael Aïvanhov Atipo évoluera comme intendant général tandis qu'Hermann Kounta, Emile Kodia et Arnaud Koubadianga sont les membres.