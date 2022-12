Zambie: Nomination de l'évêque auxiliaire de Chipata

Cité du Vatican — Le Saint Père François, le 10 décembre 2022, a nommé Évêque auxiliaire du diocèse de Chipata (Zambie) le Révérend Gabriel Msipu Phiri, du clergé de Chipata, jusqu'à présent chargé de collecter des fonds pour les activités diocésaines, lui attribuant le siège titulaire de l'Are de Mauritanie.

Son Excellence Mgr Gabriel Msipu Phiri est né le 13 juillet 1964 à Vubwi. Il a fréquenté le grand séminaire de St Augustin à Mpima et le grand séminaire de St Dominique à Lusaka. Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Chipata le 15 septembre 1991..

Il a exercé les ministères suivants et a poursuivi ses études : vicaire de la paroisse de Chadiza (1991-1994) ; curé de la paroisse de Chadiza (1994-1995) ; économe général, curé de la paroisse de Mchini St. Athanazius et Mbwindi (1995-1998) ; vicaire général, curé de la paroisse de Mchini St. Athanazius (1999-2001). Athanazius et Mbwindi (1995-1998) ; vicaire général, curé de la paroisse de Mchini (1999-2001) ; titulaire d'un certificat en spiritualité et leadership spirituel de l'Institute for Spiritual Leadership de Chicago, États-Unis (2001-2002) ; directeur du centre de prière Mphangwe, diocèse de Chipata (2002-2003) ; vicaire général et administrateur de la cathédrale Sainte-Anne (2003-2005).

Augustine de Mwanza, en Tanzanie (2005-2008) ; économe général et responsable des ressources humaines du diocèse de Chipata (2008-2009) ; vicaire général et curé de la paroisse de Mary Mother of God (2009-2010) ; économe général, responsable des ressources humaines et curé de la paroisse de Mary Mother of God (2010-2012) ; responsable des finances et de l'administration de la Conférence épiscopale de Zambie (2013-2021) ; depuis 2021, responsable des activités diocésaines génératrices de revenus (IGA).